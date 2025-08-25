Ресторан получил разъяренных клиентов из-за ИИ Google и несуществующих специальных предложений

Раньше люди узнавали о предложениях ресторанов на веб-страницах или в социальных сетях. Но появились ИИ-помощники Google и других компаний, склонные к «галлюцинациям», и все пошло наперекосяк.

Ресторан итальянской кухни (пиццерия) Stefanina’s Wentzville в Монтане, США, столкнулся с вереницей разъяренных клиентов, которые пришли, не получили желаемого и сорвали злость на персонале — предложений, о которых рассказывал ИИ, просто не существовало. Заведение умоляет возможных посетителей прекратить использовать ИИ для проверки интересностей в меню.

«Пожалуйста, не используйте Google AI, чтобы узнать о наших специальных предложениях. Пожалуйста, зайдите на нашу страницу в Facebook или на наш сайт. Google AI не точен и сообщает людям об особых предложениях, которых нет, что вызывает гневных клиентов, которые кричат на наших сотрудников. Мы не можем контролировать, что Google постит или говорит, и мы не будем учитывать специальные предложения от Google AI», — призывает ресторан в Facebook.

Ева Ганнон, чья семья владеет рестораном, рассказала First Alert, что искусственный интеллект Google постоянно рассказывал клиентам о нереальных предложениях и придумывал пункты меню. В одном из примеров искусственный интеллект Google утверждал, что Stefanina’s предлагает большую пиццу по цене маленькой — видимо, многие люди разозлились бы, если бы не получили такой подарок.

Это далеко не первый бизнес, который пострадал от выдумок ИИ. В июне компания солнечной энергетики из Миннесоты подала иск к Google из-за «клеветы» — обзоры AI Overviews якобы рассказывали клиентам неправду о компании, которая навредила ее бизнесу. Австралийский банк пострадал от ИИ другим способом: замена работников технической поддержки на ИИ привела к увеличению количества звонков и сверхурочной работы остального коллектива. В результате перед уволенными извинились и позвали их обратно.

Использование инструментов ИИ кажется удобным и увлекательным, но следует помнить о возможной неточности их данных и всегда проверять советы в традиционных источниках, прежде чем ими воспользоваться. Иронично, что инцидент с ИИ и рестораном произошел именно тогда, когда Google распространил поиск AI Mode еще на 180 стран, а в самой дорогой версии этого сервиса сейчас доступен поиск ресторанов и бронирование столиков.