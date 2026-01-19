Новости ИИ 19.01.2026 comment views icon

Босса британской полиции уволили за "лживый" отчет, созданный ИИ Copilot

Местного босса британской полиции Крейга Гилдфорда уволили после обнаруженной ошибки в служебном отчете, на основе которой запретили въезд израильским фанатам на матч Лиги Европы. Все это оказалось выдумкой Microsoft Copilot.

Для контекста: 17 октября из-за угрозы беспорядков фанатам «Маккаби Тель-Авив» запретили посещать матч Лиги Европы против «Вест Хэм» в Бирмингеме, запланированный на 6 ноября. Решение раскритиковал премьер Кир Стармер, а правительство Британии обсуждало возможные пути решения проблемы, писало The Atheltic. Оказалось ИИ не просто придумал причину, такого матча никогда не существовало.

Реальным событием был матч «Астон Вилла» — «Маккаби Тель-Авив». Когда стало известно о курьезном случае, учитывая политическую ситуацию вокруг Израиля и Сектора Газа, правительство и СМИ несколько дней давили на правоохранительные органы. Сам Гилдфорд признал это в письмо в парламентский Комитет внутренних дел:

«В пятницу днем я узнал, что ложная запись о матче «Вест Хэм» против «Маккаби Тель-Авив» появилась в результате использования Microsoft Copilot», — писал он.

Похоже, ИИ сослался на предыдущий матч «Вест Хэм» против «Маккаби Тель-Авив» в 2023 году, который так и не состоялся. А также связал вопрос с беспорядками подобными тем, что произошли в Амстердаме в 2024 году. Затем в парламенте во время слушаний полицейский отрицал использование Copilot и заявлял, что информация якобы была найдена «через анализ социальных сетей».

Однако позже Крейг признал ложь и то, что просто скопировал ИИ-ответ Copilot в документ, и извинился перед комитетом. То есть без какой-либо проверки полиция приняла серьезное решение с политическим подтекстом, опираясь на вымышленные беспорядки и несуществующий матч, созданный ИИ.

В конце концов Гилдфорд объявил об отставке. Он возглавлял полицейский отдел Вест-Мидлендс, который включает Бирмингем, Вулверхэмптон и еще восемь городов в английском Западном Мидленде. Министр внутренних дел Великобритании и представители Даунинг-стрит публично заявили, что «потеряли доверие» к руководителю полиции.

Крейг Гилдфорд из Вест-Мидлендса

Напоследок Гилдфорд не признал ошибку напрямую и сказал, что решение уйти с должности связано с «политическим и медийным безумием». При этом он так и не извинился за сам инцидент.

«Политическое и медийное безумие вокруг меня и моей должности стало вредным для всей замечательной работы, которую выполняют мои офицеры и сотрудники. Я решил, что отставка будет лучшим решением для организации, для меня и моей семьи», — заявил он.

Ситуация стала скандальной в Великобритании. Хотя Copilot и другие LLM-системы открыто предупреждают о возможности ошибок — некоторые до сих пор верят всему «на слово». Здесь упоминаются случаи, когда страна на официальном уровне внедряет ИИ в государственные вопросы, или даже планы Пентагона интегрировать Grok от X в свои системы, который неоднократно имел скандалы с фейковым и токсичным контентом.

Источник: PC Gamer

