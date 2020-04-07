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Нет практически никаких шансов, что киевский завод «Буревісник» сможет возобновить производство аппаратов ИВЛ

Нет практически никаких шансов, что киевский завод «Буревісник» сможет возобновить производство аппаратов ИВЛ

Нет практически никаких шансов, что киевский завод «Буревісник» сможет возобновить производство аппаратов ИВЛ


Организация производства аппаратов ИВЛ на заводе «Буревісник» крайне маловероятна, так как киевское предприятие находится в плачевном состоянии. Об этом свидетельствуют многочисленные репортажи и сообщения в СМИ.

Завод «Буревісник» выпускал аппараты ИВЛ («Фаза-8», «Малятко», «БРИЗ», «БРИЗ-Т») до 2008 года, но обанкротился из-за кризиса. В прошлом году предприятие получило от правительства последнее крупный заказ, но оплата так и не поступила.

По данным Mind, стоимость модели «БРИЗ» — около 270 тыс. грн, тогда как аналоги немецкой фирмы Draeger стоят минимум 40 тыс. евро (более 1 млн грн по текущему курсу).

На сегодня общие долговые обязательства предприятия составляют 110 млн грн. Само здание завода отрезано от коммуникаций — нет ни энергии, ни водоснабжения. На предприятии работают 59 человек, преимущественно охранники, говорится в материале Громадське.

Как отмечает Радіо Свобода, компьютер с технической информацией исчез, а инженеры, которые проектировали аппараты ИВЛ либо уволились, либо вышли на пенсию, либо умерли.

Директор завода Игорь Ходзицький в интервью Громадському заявил, что только для обновления документации и сертификатов понадобится около месяца, а еще нужно обновить производственное оборудование и подготовить штат и закупить комплектующие.

Радіо Свобода и Reuters опубликовали несколько фотографий производственных цехов, которые наглядно позволяют оценить состояние «Буревісника». Если судить по этим фото, то восстанавливать там фактически нечего. В интервью Reuters заместитель директора Укроборонпрома Мустафа Найем сообщил, что завод очень старый и вряд ли сможет восстановить производство.

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Надо ли говорить, насколько остро в Украине стоит проблема дефицита аппаратов ИВЛ при текущей пандемии коронавируса, которых в некоторых случаях вызывает пневмонию — в конце марта говорилось о 3,5 тыс. устройств на всю страну. Это же число называла экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун, когда просила Илона Маска помочь Украине с аппаратами ИВЛ. К слову, буквально позавчера Tesla показывала прототип аппарата ИВЛ собственной разработки из комплектующих для Model 3 — в ближайшее время компания рассчитывает наладить массовое производство устройств на своих заводах.

Источник: hmarochos.kiev.ua, Радіо Свобода, Громадське и Reuters

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