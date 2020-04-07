Нет практически никаких шансов, что киевский завод «Буревісник» сможет возобновить производство аппаратов ИВЛ

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Организация производства аппаратов ИВЛ на заводе «Буревісник» крайне маловероятна, так как киевское предприятие находится в плачевном состоянии. Об этом свидетельствуют многочисленные репортажи и сообщения в СМИ.

Завод «Буревісник» выпускал аппараты ИВЛ («Фаза-8», «Малятко», «БРИЗ», «БРИЗ-Т») до 2008 года, но обанкротился из-за кризиса. В прошлом году предприятие получило от правительства последнее крупный заказ, но оплата так и не поступила.

По данным Mind, стоимость модели «БРИЗ» — около 270 тыс. грн, тогда как аналоги немецкой фирмы Draeger стоят минимум 40 тыс. евро (более 1 млн грн по текущему курсу).

На сегодня общие долговые обязательства предприятия составляют 110 млн грн. Само здание завода отрезано от коммуникаций — нет ни энергии, ни водоснабжения. На предприятии работают 59 человек, преимущественно охранники, говорится в материале Громадське.

Как отмечает Радіо Свобода, компьютер с технической информацией исчез, а инженеры, которые проектировали аппараты ИВЛ либо уволились, либо вышли на пенсию, либо умерли.

Директор завода Игорь Ходзицький в интервью Громадському заявил, что только для обновления документации и сертификатов понадобится около месяца, а еще нужно обновить производственное оборудование и подготовить штат и закупить комплектующие.

Радіо Свобода и Reuters опубликовали несколько фотографий производственных цехов, которые наглядно позволяют оценить состояние «Буревісника». Если судить по этим фото, то восстанавливать там фактически нечего. В интервью Reuters заместитель директора Укроборонпрома Мустафа Найем сообщил, что завод очень старый и вряд ли сможет восстановить производство.

Надо ли говорить, насколько остро в Украине стоит проблема дефицита аппаратов ИВЛ при текущей пандемии коронавируса, которых в некоторых случаях вызывает пневмонию — в конце марта говорилось о 3,5 тыс. устройств на всю страну. Это же число называла экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун, когда просила Илона Маска помочь Украине с аппаратами ИВЛ. К слову, буквально позавчера Tesla показывала прототип аппарата ИВЛ собственной разработки из комплектующих для Model 3 — в ближайшее время компания рассчитывает наладить массовое производство устройств на своих заводах.

Источник: hmarochos.kiev.ua, Радіо Свобода, Громадське и Reuters