Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун попросила Илона Маска передать «лишние» аппараты ИВЛ Украине

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Американский IT-предприниматель и миллиардер Илон Маск вчера поздно вечером сообщил на своей страничке в Twitter о «лишних» сертифицированных FDA (американское Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами, аналог нашего МОЗ) аппаратах ИВЛ, которые он готов бесплатно пережать нуждающимся больницам по всему миру через сеть Tesla. Буквально считанные минуты назад в соответствующем треде с просьбой о помощи к Илону Маску неожиданно обратилась небезызвестная Ульяна Супрун.

My name is Ulana Suprun and I am the former minister of health of Ukraine. Ukraine is in dire need of ventilators. We have only 3500 in the ICUs and we have a population of 37million. Please help us! — Уляна Супрун (@usuprun) April 1, 2020

В соответствущем твите Маск особо подчеркнул, что готов бесплатно отдать оборудование и доставить по нужному адресу любой больнице. Единственное требование — острая потребность для пациентов, переносящих коронавирусную инфекцию COVID-19 в тяжелой форме. То есть, они оборудование должно использоваться немедленно, а не пылиться на складах.

В ответе на экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун написала, что Украина остро нуждается в аппаратах ИВЛ, отметив, что в отделениях интенсивной терапии по всей Украине суммарно есть всего 3500 на все население в 37 млн человек.

Пока что Маск никак не ответил, мы будем следить за развитием ситуации и сообщим, как только появятся обновления.

Илон Маск активно участвовал в снабжении американских больниц необходимым медицинским оборудованием, в особенности защитных масок и аппаратов ИВЛ, которые, как и другие больницы по всему миру, оказались неготовы к продолжающейся пандемии коронавируса.

Источник: Twitter