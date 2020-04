Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун попросила Илона Маска передать «лишние» аппараты ИВЛ Украине

Американский IT-предприниматель и миллиардер Илон Маск вчера поздно вечером сообщил на своей страничке в Twitter о «лишних» сертифицированных FDA (американское Управление по контролю за продуктами питания и лекарствами, аналог нашего МОЗ) аппаратах ИВЛ, которые он готов бесплатно пережать нуждающимся больницам по всему миру через сеть Tesla. Буквально считанные минуты назад в соответствующем треде с просьбой о помощи к Илону Маску неожиданно обратилась небезызвестная Ульяна Супрун.

My name is Ulana Suprun and I am the former minister of health of Ukraine. Ukraine is in dire need of ventilators. We have only 3500 in the ICUs and we have a population of 37million. Please help us!

