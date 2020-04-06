Tesla показала рабочий прототип собственного аппарата ИВЛ, главным образом состоящего из комплектующих для Model 3
В конце прошлого месяца генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что его компания готова начать производство аппаратов искусственной вентиляции легких, если возникнет такая необходимость. И вот сейчас Tesla рассказала об успехах в создании фирменного аппарата ИВЛ.
Tesla опубликовала видео, где вовлеченные в проект инженеры делятся различными подробностями о ходе разработки. На видео также можно в деталях увидеть рабочий прототип устройства, который включает в себя некоторые компоненты от автомобилей компании.
В коротком видео можно увидеть команду инженеров Tesla за работой в одной из лабораторий компании. Среди них — технический директор Tesla Джозеф Мардалл, отвечающий за системы HVAC (отопление, вентиляция, кондиционирование) в автомобилях компании. На видео Джозеф Мардалл в общих чертах обрисовывает разработку устройства, главным образом состоящего из комплектующих для автомобилей Tesla. Это должно сильно ускорить процесс проектирования и производства. Ниже приведена рабочая схема разрабатывающегося аппарата ИВЛ Tesla — окрашенные в оранжевый цвет элементы являются частями электромобилей Tesla.
В основном это детали из системы вентиляции и кондиционирования Tesla Model 3, но есть и другие компоненты — например, бортовой ПК и центральный экран. На мониторе будут отображаться все необходимые медицинские параметры, включая время, объем, поток и давление.
У Tesla уже готов рабочий прототип устройства, но к серийному выпуску он еще не готов. Точных сроков Tesla не называет. На видео инженер говорит, что впереди еще немало работы, но команда прилагает все усилия, чтобы завершить устройство.
На прошлой неделе Илон Маск сообщил о планах использовать мощности Gigafactory 2 в Нью-Йорке по выпуску солнечных батарей для изготовления аппаратов ИВЛ для пациентов с COVID-19, а также совместно с Medtronic наладить производство систем ИВЛ на своем заводе во Фримонте, который сейчас временно закрыт на карантин.
Также Илон Маск ранее приобрел 1225 аппаратов БиПАП (BiPAP), чтобы больницы могли использовать их в качестве неинвазивных аппаратов ИВЛ при легкой форме коронавирусной инфекции. Известно, что 40 таких BPAP Маск отправил в больницу в Нью-Йорке. Именно эти аппараты Маск предлагал бесплатно разослать в больницы по всему миру посредством логистической сети доставки Tesla, а экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун просила выслать их в Украину. Многие эту идею раскритиковали — из-за особенностей БиПАП (маска пропускает воздух с частицами вируса) коронавирусом могут заразиться другие пациенты или врачи.
Источник: Tesla