Tesla показала рабочий прототип собственного аппарата ИВЛ, главным образом состоящего из комплектующих для Model 3





В конце прошлого месяца генеральный директор Tesla Илон Маск заявил, что его компания готова начать производство аппаратов искусственной вентиляции легких, если возникнет такая необходимость. И вот сейчас Tesla рассказала об успехах в создании фирменного аппарата ИВЛ.

Tesla опубликовала видео, где вовлеченные в проект инженеры делятся различными подробностями о ходе разработки. На видео также можно в деталях увидеть рабочий прототип устройства, который включает в себя некоторые компоненты от автомобилей компании.

В коротком видео можно увидеть команду инженеров Tesla за работой в одной из лабораторий компании. Среди них — технический директор Tesla Джозеф Мардалл, отвечающий за системы HVAC (отопление, вентиляция, кондиционирование) в автомобилях компании. На видео Джозеф Мардалл в общих чертах обрисовывает разработку устройства, главным образом состоящего из комплектующих для автомобилей Tesla. Это должно сильно ускорить процесс проектирования и производства. Ниже приведена рабочая схема разрабатывающегося аппарата ИВЛ Tesla — окрашенные в оранжевый цвет элементы являются частями электромобилей Tesla.

В основном это детали из системы вентиляции и кондиционирования Tesla Model 3, но есть и другие компоненты — например, бортовой ПК и центральный экран. На мониторе будут отображаться все необходимые медицинские параметры, включая время, объем, поток и давление.

У Tesla уже готов рабочий прототип устройства, но к серийному выпуску он еще не готов. Точных сроков Tesla не называет. На видео инженер говорит, что впереди еще немало работы, но команда прилагает все усилия, чтобы завершить устройство.

На прошлой неделе Илон Маск сообщил о планах использовать мощности Gigafactory 2 в Нью-Йорке по выпуску солнечных батарей для изготовления аппаратов ИВЛ для пациентов с COVID-19, а также совместно с Medtronic наладить производство систем ИВЛ на своем заводе во Фримонте, который сейчас временно закрыт на карантин.