Netflix рассекретил дату выхода «Ведьмак: Сирены глубин» и показал атмосферный отрывок из аниме

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Стриминговый сервис Netflix объявил, что аниме «Ведьмак: Сирены глубин» выйдет 11 февраля 2025 года. Компания также показала эксклюзивный фрагмент будущего фильма. То есть издание Redanian Intelligence был прав.

В центре сюжета — приключения Геральта из Ривии, мутанта-охотника на монстров. Он получает задание расследовать серию нападений в прибрежном поселке. Во время расследования Геральт оказывается втянутым в многовековой конфликт между людьми и морским народом. Чтобы предотвратить войну между двумя королевствами, ведьмаку придется положиться на помощь старых и новых друзей.

Главного героя, Геральта из Ривии, озвучит Даг Кокл. Он же представил зрителям первый фрагмент фильма. К актерскому составу также присоединились Джои Бейти в роли барда Любистка и Аня Чалотра, которая озвучит волшебницу Йеннифер. Кристина Врен подарит свой голос Эсси Давен.

«Ведьмак: Сирены глубин» основан на рассказе Анджея Сапковского «Маленькая жертва». Это произведение не экранизировали в первом сезоне сериала «Ведьмак». Новый проект станет вторым анимационным фильмом во вселенной после «Ведьмак: Кошмар волка», который рассказывал историю происхождения Весемира, наставника Геральта.

Сценарий фильма написали Майк Островский и Рэй Бенджамин. Продюсером выступила Лорен Шмидт-Гиссрих. За анимацию отвечает Studio Mir. Режиссером стал Кан Хи Чул. Анджей Сапковский участвует в проекте в качестве творческого консультанта.

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Источник: Deadline

Раздел Кино выходит при поддержке ?

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