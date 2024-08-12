Четвертый сезон «Ведьмака» от Netflix — новые детали о «Крысах» и нильфгаардских делах

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Съемки третьего и четвертого эпизодов четвертого сезона сериала «Ведьмак» от Netflix завершены. Новых деталей немного из-за съемок в студии, но они есть.

В последнее время было не слишком много утечек о съемочном процессе, ведь он проходил на съемочной площадке в Longcross Studios, за пределами внимания фанатов и их камер. Режиссером эпизодов выступила Триша Брок, которая известна своей работой над «Ходячими мертвецами». Ее последней работой является третий сезон «Бриджертонов». Сценаристы этого блока «Ведьмака» — Рэй Бенджамин (3 эпизод) и Трой Денгерфилд (4 эпизод), которые написали четвертую и восьмую серии третьего сезона.

Стало известно об участии авторов Дэнни Вудберна и Линдена Порко в ролях Золтана Хивая и Персиваля Шуттенбаха. Это эпизод, когда группа из краснолюдей и одного гнома наталкивается на Геральта и спутников, после чего они некоторое время будут путешествовать вместе.

Сцены, снятые в лагере беженцев, включают сумасшедшего священника, который называет местную женщину ведьмой и намеревается сжечь ее на костре. Группа Геральта вмешивается, а Регис получает культовый момент с подковой. Затем на лагерь нападают нильфгаардцы.

Интересным новым фото является кадр со съемочной площадки, где Цири с распущенными волосами стоит вместе с «Крысами». Большинство съемок этой сюжетной линии происходило за стенами Longcross Studios, поэтому о ней немного информации. Но известно об очень кровавой сцене драки с участием «Крыс» (возможно, приехал Лео Боннарт (Шарлто Копли), хотя точно неизвестно). Некоторые сцены с их участием снимались в деревне под названием Джелеси.

Одно из других интересных мест съемок — мусульманский погребальный комплекс в Уокинге, Англия. Там коллектив сериала провел несколько дней. Можно предположить, что там снимали сады в столице Нильфгарда. Известно, что император Эмгир (Барт Эдвардс) находится там вместе с Вильгефорцем (Махеш Джаду) и фальшивой Цири (Фрэнсис Пули). Это также может быть другое место, например, королевские сады Редании.

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В четвертом сезоне «Ведьмака» также будет представлен ключевой персонаж со стороны Нильфгаарда, Стефан Скеллен (Джеймс Пьюрфой). Знаменитый шпион отправится на поиски настоящей Цири.

Источник: Redanian Intelligence

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