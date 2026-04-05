Сцена с тосканской виллой, которую раньше нужно было рендерить с 6,5 ГБ видеопамяти, теперь потребляет 970 МБ — и выглядит одинаково. На сессии «Introduction to Neural Rendering» в рамках GTC 2026 Nvidia снова продемонстрировала Neural Texture Compression и на этот раз раз разобрала детали, которые важны и для разработчиков, и для игроков.





Как NTC сжимает текстуры: нейросеть вместо блочного кодирования

Традиционное BCN-сжатие — это грубый компромисс: меньше памяти, но хуже детализация и заметные артефакты. Neural Texture Compression (NTC) работает иначе: вместо того чтобы хранить каждый тексель отдельно, технология упаковывает текстуры в компактные «изученные признаки» через небольшую нейросеть. Во время игры GPU распаковывает их в реальном времени — и на выходе картинка не просто не хуже, а при одинаковом бюджете памяти выглядит четче, чем при BCN.

Старший DevTech-инженер Nvidia Алексей Бекин, который вел сессию, описал подход просто: 85% сокращение VRAM при идентичном качестве изображения. В тестовом примере со шлемом летчика — 272 МБ несжатых текстур, 98 МБ после BCN, и лишь 11,37 МБ с NTC. То есть почти в 24 раза меньше оригинала. Параллельно при том же бюджете памяти NTC позволяет поднять разрешение текстур в четыре раза по сравнению с блочным сжатием.





Neural Materials и Neural Radiance Cache: что еще показала Nvidia на GTC 2026

Вместе с NTC компания рассказала о Neural Materials — ту же логику, но для материалов. Вместо тяжелого стека отдельных текстурных данных и сложной математики расчета освещения Nvidia сжимает поведение материала в компактное представление и декодирует его небольшой сетью. В демо 19 каналов материала сократились до восьми, а скорость рендеринга при 1080p выросла от 1,4 до 7,7 раза в зависимости от сцены.

Ранее мы писали о первые практические тесты NTC в сочетании с DirectX Raytracing 1.2, где энтузиасты зафиксировали до 90% экономии VRAM и почти удвоение скорости рендеринга — тогда еще на предыдущих драйверах. Новая демонстрация на GTC подтверждает движение от лабораторных тестов к реальному внедрению.

Важный нюанс: NTC — не генеративный AI в понимании «AI-slop», которого опасаются игроки после анонса DLSS 5. Нейросеть обучается исключительно на конкретном наборе текстур конкретной игры — никаких шансов на подмену или искажение авторской картинки. SDK уже доступен в открытой бета-версии на GitHub, а Microsoft стандартизировала поддержку технологии через Cooperative Vectors в DirectX, то есть она будет работать не только на видеокартах Nvidia — AMD и Intel также поддерживают стандарт.

Единственное реальное препятствие — время. Ни одна коммерческая игра пока не использует NTC в релизной версии. Разработчикам нужно менять рендер-пайплайн и встраивать поддержку фолбеков для старых GPU. Но направление очевидно: еще в феврале 2025-го Nvidia представила NTC вместе с Optix 9 и за год SDK прошел путь от анонса до открытой беты. По данным инсайдера Kepler_L2, Sony рассматривает NTC как инструмент сокращения размера инсталляций на PlayStation 6 при сохранении качества с 1 ТБ SSD.

Как это касается украинского пользователя?

Большинство активных игроков в Украине до сих пор сидит на видеокартах с 8 ГБ VRAM или меньше — RTX 3060, RTX 3070, RX 6700 XT. Последние крупные тайтлы уже сейчас требуют больше памяти, чем есть на борту. NTC потенциально оставляет эти карты «в игре» ещё на несколько поколений игр — при условии, что студии начнут интегрировать технологию. Для небольших indie- и AA-команд уменьшение размера инсталляций и сниженные требования к VRAM — прямой инструмент оптимизации без увеличения бюджета Как это выглядит на практике, показал YouTube-энтузиаст в прошлом году — и тогда результаты уже выглядели убедительно.

Источник: NVIDIA