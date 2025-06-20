Нейронное сжатие текстур на NVIDIA RTX 50 и Intel — ютубер показал увлекательное демо

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Сжатие текстур NTC нетребовательно к видеопамяти и предлагает реалистичное качество. Видеокарты Blackwell от NVIDIA как раз «заточены» под нейронный рендеринг.

В YouTube энтузиаст Compusemble показал NTC в действии на тестовых системах NVIDIA и Intel. Этот тип сжатия еще не заявлен в реальных играх, поэтому ютубер приготовил демонстрации от Intel и NVIDIA. NTC обещает значительное уменьшение размера текстур не только в памяти, но и на диске, при лучшем качестве изображения. Это в перспективе позволяет разработчикам использовать небольшую нейронную сеть, оптимизированную для каждого материала в сцене, для распаковки этих текстур.

Чтобы реализовать нейронный рендеринг, NVIDIA, Microsoft и другие причастные компании совместно создали функцию DirectX Cooperative Vectors. Она предоставляет разработчикам продвинутый доступ к тензорным ядрам NVIDIA или их аналогам.

Демонстрация с моделью тираннозавра на системе Intel доказывает, что текстуры, распакованные с помощью NTC, заметно более четкие по сравнению с обычно используемым методом блочного сжатия. К тому же текстуры NTC гораздо более похожи на несжатый оригинал.

Демо NVIDIA показывает преимущества NTC в использование видеопамяти. В несжатом виде текстуры летного шлема занимают 272 МБ. Блочное сжатие уменьшает их до 98 МБ, а NTC — до невероятных 11,37 МБ. При этом на NVIDIA RTX 5090, среднее необходимое время прохождения кадра увеличивается с 0,045 мс до 0,111 мс при разрешении 4K, или увеличение в 2,5 раза. Но это все равно крошечная часть общей продолжительности кадра.

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В общем, приведенные демонстрации свидетельствуют, что нейронное сжатие текстур имеет очевидные преимущества для разработчиков и геймеров. Не стоит выбирать между качеством и использованием памяти, если можно «убить двух зайцев».

Источник: Tom’s Hardware

Раздел Технологии выходит при поддержке

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