Новости Софт 17.07.2025 comment views icon

Первые тесты NVIDIA Neural Texture Compression — до 90% меньше потребления памяти, в два раза быстрее рендеринг

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Андрій Русанов

Автор сайта

Первые тесты NVIDIA Neural Texture Compression — до 90% меньше потребления памяти, в два раза быстрее рендеринг

Энтузиаст протестировал Neural Texture Compression от NVIDIA в сочетании с Microsoft DirectX Raytracing 1.2 — результат фантастический.

Пользователю X @opinali удалось протестировать нейронное сжатие текстур с удивительными результатами в плане производительности и экономии VRAM (в оригинальном треде Освальдо много технических деталей). В сценариях рендеринга он отметил значительное падение использования видеопамяти с NTC в сочетании с DirectX Raytracing (DXR) 1.2. При одновременном включении кооперативных векторов (Cooperative Vectors) и NTC в режиме «По умолчанию» текстура рендерилась со скоростью 2350 кадров/с, против 1030 к/с во время их полного отключения, что составляет разницу почти 80%. Использование видеопамяти также значительно отличалось.

Нейронная компрессия использует нейронные сети для сжатия и распаковки игровых текстур, что позволяет уменьшить размер с минимальным влиянием на качество. Кроме этого, одной из ключевых особенностей обновления Microsoft DXR 1.2 является включение кооперативных векторов, что позволяет шейдерам GPU работать вместе над операциями с небольшими матрицами или векторами. Сочетание NTC по кооперативным векторам образует механизм сжатия/распаковки, который эффективно работает через DX12, что уменьшает использование видеопамяти.

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NTC пока работает только на видеокартах NVIDIA, поскольку альтернативы от Intel и AMD до сих пор не имеют инструментов нейронного рендеринга. Режим NTC доступен с новейшими драйверами 590.26 Preview, которые также включают технологию NVIDIA Smooth Motion на RTX 40. Если совместить эти режимы видеокарт между собой, а также интегрировать в игры, возможен настоящий скачок производительности. Напомним, AMD представила новую процедурную генерацию деревьев, которая тоже минимизирует использование памяти.

Источник: Wccftech

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