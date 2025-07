Первые тесты NVIDIA Neural Texture Compression — до 90% меньше потребления памяти, в два раза быстрее рендеринг

Энтузиаст протестировал Neural Texture Compression от NVIDIA в сочетании с Microsoft DirectX Raytracing 1.2 — результат фантастический.

Пользователю X @opinali удалось протестировать нейронное сжатие текстур с удивительными результатами в плане производительности и экономии VRAM (в оригинальном треде Освальдо много технических деталей). В сценариях рендеринга он отметил значительное падение использования видеопамяти с NTC в сочетании с DirectX Raytracing (DXR) 1.2. При одновременном включении кооперативных векторов (Cooperative Vectors) и NTC в режиме «По умолчанию» текстура рендерилась со скоростью 2350 кадров/с, против 1030 к/с во время их полного отключения, что составляет разницу почти 80%. Использование видеопамяти также значительно отличалось.

First look at NVIDA’s Neural Texture Compression with DXR1.2 Cooperative Vector!

First , this needs a preview driver (590.26), I installed that so you don’t have too-and it corrupted the screen, only after a few hard-resets it decided to work.😅🧵

https://t.co/szgX1jVtcY

— Osvaldo Pinali Doederlein (@opinali) July 15, 2025