Неизвестный пробрался на сцену The Game Awards 2022 с разработчиками Elden Ring и назвал Билла Клинтона «реформированным ортодоксальным раввином»

В завершении церемонии вручения наград Game Awards 2022, сразу после того, как команда FromSoftware получила награду «Игра года» за Elden Ring, посторонний молодой человек, который вышел на сцену и несколько минут простоял рядом с разработчиками, подошел к микрофону и сделал загадочное заявление:

Охрана направилась к сцене еще до того, как парень успел закончить свой короткий спич словами благодарности. Организатор премии Джефф Кили почти сразу написал в Твиттере, что возмутителя спокойствия арестовали.

The individual who interrupted our Game of the Year moment has been arrested.

— Geoff Keighley (@geoffkeighley) December 9, 2022