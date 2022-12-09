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Неизвестный пробрался на сцену The Game Awards 2022 с разработчиками Elden Ring и назвал Билла Клинтона «реформированным ортодоксальным раввином»

Неизвестный пробрался на сцену The Game Awards 2022 с разработчиками Elden Ring и назвал Билла Клинтона «реформированным ортодоксальным раввином»

В завершении церемонии вручения наград Game Awards 2022, сразу после того, как команда FromSoftware получила награду «Игра года» за Elden Ring, посторонний молодой человек, который вышел на сцену и несколько минут простоял рядом с разработчиками, подошел к микрофону и сделал загадочное заявление:

«Привет, Мартин, знаешь, я очень быстро хочу поблагодарить всех и сказать, что я думаю, что хочу посвятить эту награду моему реформированному ортодоксальному раввину Биллу Клинтону»

Охрана направилась к сцене еще до того, как парень успел закончить свой короткий спич словами благодарности. Организатор премии Джефф Кили почти сразу написал в Твиттере, что возмутителя спокойствия арестовали.

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Факт того, что кто-то совершенно посторонний смог пробраться на сцену, относительно долго там находиться и взять слово у микрофона, не будучи сразу же задержанным охраной, не лучшим образом говорит об организации массового мероприятия. Смысл его речи и вовсе остается загадочным. Несомненно одно – парень прославился. Социальные сети тут же заискрили мемами и остроумными комментариями.

The Game Awards Bill Clinton

После пристального изучения видео некоторые зрители отметили, что молодой человек якобы был в кроссовках Adidas Yeezy от Канье Уэста. Учитывая, что его высказывания также касались евреев, многие предположили, что парень поддерживает взгляды скандального рэппера.

The Game Awards Bill Clinton

Возросла и популярность 42-го президента США – его аккаунт вышел в топ Твиттера в категории «Политика» и оказался на втором месте в общеамериканском рейтинге.

Elden Ring стала игрой 2022 года, а God of War Ragnarök получила больше всего наград — итоги The Game Awards

 


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