Nintendo повысила прогноз продаж устаревающей консоли Switch. Выпуск преемника ожидается в этом году по цене $400

Nintendo повысила прогноз продаж портативных консолей Switch на весь финансовый год до 15,5 млн единиц. Предыдущее прогнозное значение составляло 15 млн. устройств. Пересмотр прогнозных показателей связан с тем, что компания нарастила продажи устаревшей консоли в течение сезона праздничных покупок в конце прошлого года.

Поскольку гибридная консоль Switch существует на рынке уже восьмой год, растут ожидания того, что Nintendo выпустит новое устройство в этом году.

«Мы хотим сохранить динамику бизнеса Switch», — заявил президент Nintendo Сюнтаро Фурукава.

За первые 9 месяцев финансового года компания продала 13,74 млн единиц Switch. Это на 8% меньше, чем за тот же период годом ранее.

Жизненный цикл Switch был продлен рядом хитов, таких как The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, вышедшим в мае прошлого года, и Super Mario Bros. Wonder, который поступил в продажу в октябре и уже продан тиражом более 10 млн копий.

За все время существования на рынке консоль Switch, включающая версии Switch Lite и Switch OLED, обошла по объёмам продаж модель Wii. Теперь она занимает второе место по популярности консолей компании после Nintendo DS.

Основатель консалтинговой компании Kantan Games Серкан Тото ожидает, что новое устройство Nintendo будет выпущено позднее в этом году по цене около $400.

«Некоторое время наверняка будут появляться новые игры для Switch, учитывая огромную базу текущей модели», — добавил он.

Источник: reuters