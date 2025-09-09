Nintendo разгромила продавца MIG Switch в суде: штраф $2 млн, контроль над сайтом, запрет иметь устройства

Nintendo одержала победу в деле против Райана Майкла Дейли — американского моддера и владельца теперь уже закрытого магазина Modded Hardware. Суд присудил компании $2 млн компенсации и выдал широкий запрет, который фактически исключает возможность Дейли когда-либо возвращаться к модификациям консолей.

Дейли продавал устройства вроде MIG Switch и MIG Dumper. Несмотря на то, что сначала он отрицал свою вину и пытался защищаться самостоятельно, в итоге согласился на судебное решение. Сначала он обязался прекратить продажу несанкционированных устройств, но впоследствии нарушил договоренность, что и заставило Nintendo подать иск.

Судебный приказ, подписанный 5 сентября в Окружном суде США Западного округа штата Вашингтон, стал финальной точкой в юридическом противостоянии, длившемся в течение года. В рамках соглашения Дейли признал нарушение авторского права и положений DMCA по обходу технической защиты. Его устройства позволяли обходить системы безопасности Nintendo Switch, что открывало путь к пиратству и нелегальному созданию резервных копий игр.

Решение оказалось жестким даже по меркам Nintendo. Кроме $2 млн возмещения, Дейли получил пожизненный запрет на продажу или даже хранение устройств, которые обходят защиту Switch. Под этот запрет подпадают MIG Switch, MIG Dumper и другие модчипы. Суд разрешил Nintendo полностью контролировать сайт Modded Hardware и обязал Дейли передать остатки оборудования и инструменты, которые использовались для разработки и распространения модификаций.

Кроме того, приказ запрещает Дейли «реверс-инжиниринг» систем Nintendo, публикацию инструкций или даже размещение ссылок на материалы, связанные с обходом защиты. Для усиления эффективности суд применил даже All Writs Act, что позволяет принудить сторонних провайдеров, включая хостинги и регистраторов доменов, помочь в полном блокировании деятельности моддера.

Несмотря на то, что MIG Dumper позиционировался некоторыми пользователями как устройство для легального резервного копирования игр, в жалобе Nintendo и судебном решении четко указано, что оборудование не имеет другого коммерчески значимого назначения, кроме обхода защиты и нарушения авторских прав. Эта юридическая формулировка уже использовалась в других громких делах, например Sony против Universal Betamax, и теперь закреплена в DMCA, что позволяет запрещать подобные устройства вроде DVD-риперов или торрент-боксов.

Nintendo уже не впервые так жестко преследует нарушителей. В 2021 году компания добилась заключения хакера из Team-Xecuter Гэри Бауза, который распространял модчипы для Switch. Он также обязан выплатить миллионы долларов компенсации и отдавать компании 25-30% своего заработка пожизненно. Уже в этом году Nintendo выиграла несколько громких процессов: против французской компании Dstorage, которая хостила пиратский контент, и против создателей эмуляторов Yuzu и Ryujinx. Также компания подала ходатайство, чтобы через Reddit получить данные пользователей, которые делились материалами, связанными с пиратством.

