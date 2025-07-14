Новости Игры 14.07.2025 comment views icon

Владелец Switch 2 получил бан от Nintendo за игру с «подержанными картриджами» с первой консоли

author avatar

Маргарита Юзяк

Автор новостей

Владелец Switch 2 получил бан от Nintendo за игру с «подержанными картриджами» с первой консоли

Nintendo успела прославиться щедрыми и разнообразными банами Switch 2 — имеем новый пример преобразования дорогой консоли в «кирпич». Хотя на этот раз история не такая грустная.

Пользователь Reddit под ником dmanthey купил четыре подержанные игры для Switch 1 прямо на Facebook Marketplace. Он вставил их внутрь Switch 2, обновил до последних версий, а уже на следующий день получил «кешбэк» в виде блокировки онлайн-сервисов. Вместе с этим исчезла возможность даже загрузить купленные ранее игры, поскольку доступ к интернету перерезан.

Причиной бана Nintendo назвала «использование пиратских игр». Объяснение: Switch автоматически проверяет уникальные идентификаторы картриджей. Если одна и та же игра одновременно появляется на двух разных устройствах — например, если кто-то скопировал ее на стороннюю microSD через MiG Flash, — консоль автоматически блокируется.

Впрочем, dmanthey удалось выйти «сухим из воды», что скорее исключение из правила. Он обратился в службу поддержки Nintendo, показал фото картриджей и скрины с Marketplace. Ему удалось доказать, что он приобрел игры добросовестно, а компания не проигнорировала обращение. В итоге ему удалось восстановить доступ консоли к онлайн-сервисам, но он все равно потерял деньги на картриджах. Хотя может ему повезет вернуть и «кровные» обратно.

Для фанатов и хейтеров не новость, что Nintendo стала еще более жестокой к пиратству. Похожая политика была на первой Switch, но Switch 2 довела ситуацию до абсурда. Обновленная политика Nintendo поставила игрока в неудобное положение, где лишний шаг приводит к перманентному бану. К сожалению, невозможно безопасно проверить, не приведет ли приобретенный б/у картридж к блокировке. Например, один из пользователей рассказывал, как официально приобрел консоль и код на игру — но его «выкинули» из Nintendo-семьи.

Дополнительная проблема в том, что новая консоль поддерживает обратную совместимость со старыми играми, а рынок подержанных картриджей активно живет. Хотя возможно сейчас Nintendo запугивает свою аудиторию, чтобы они покупали только новое и без экономии для себя. Хорошо, что dmanthey купил картридж на Facebook Marketplace, но если это будет маркетплейс вроде Olx, то и деньги, и консоль можно считать «выброшенными на ветер».

По крайней мере, Nintendo готова отменять такие блокировки, если пользователь докажет свою правоту. Но после этого спокойно играть в те же самые картриджи не получится. Что потом делать с ними? Выбрасывать? Продать кому-то другому, не сказав о «нюансе»? Вопрос риторический. Кстати, отдельно советуем не ставить никнеймы по примеру трэшовых в Steam, потому что и за них компания перманентно банила Switch 2.

Источник: Toms Hardware

Популярные новости

Партнеры AMD получили первые образцы Ryzen Zen 6, — украинский инсайдер рассказал технические детали
Новое меню «Пуск» Windows 11 сортирует приложения небольшим файлом — без какого-либо ИИ
Электрический ток улучшает математические способности — смелый эксперимент в Оксфорде
Топ Xbox посоветовал уволенным работникам искать работу через ИИ
Вышла мощная «раскладушка» Xiaomi MIX Flip 2 — Snapdragon 8 Elite и цена от €715
Биотехнологическая компания BioSig потратит $1,1 млрд на токенизацию и создание золотой казны
Ищем автора, редактора новостей о гаджетах и технологиях в ITC.ua, удаленно
«Исследователи кала» собирают человеческие фекалии на случай конца света: «Это наш долг перед будущим»
Новое дополнение The Sims 4 вызвало всплеск непорочных зачатий и беременностей в игре
Билеты на «Одиссею» начнут продавать за год до премьеры — появилось расписание сеансов, хотя трейлера до сих пор нет
Ученые добывают аммиак из воздуха с помощью плазмы — растениям на полях должно понравиться
Starlink на минималках: дирижабли Sceye будут раздавать интернет с высоты 20 км
В Эстонии криптомиллиардер при попытке похищения откусил нападавшему палец
Больше никаких Бомбардиро Крокодило: с 15 июля YouTube оставит ИИ-авторов без денег
Палестинцев «переселят» из Газы с помощью токенизации
Разработчики The Alters «спалились», что используют ИИ — в игре нашли ответы чат-бота
Apple обвинила инженера Vision Pro в похищении «тысяч документов» — перед уходом к конкурентам
Исследование: видеоигры снижают стресс — даже те, что имеют сцены с насилием
Биткоин пробил очередной потолок и готовится прорвать уровень $125 тыс.
«Сбежал от темы и морали»: Джеймс Кэмерон «разнес» хитовый фильм Кристофера Нолана с семью «Оскарами»
Тест экрана Nintendo Switch 2 — отклик 33 мс, размытие в движении и «ненастоящий» HDR
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить