Владелец Switch 2 получил бан от Nintendo за игру с «подержанными картриджами» с первой консоли

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Nintendo успела прославиться щедрыми и разнообразными банами Switch 2 — имеем новый пример преобразования дорогой консоли в «кирпич». Хотя на этот раз история не такая грустная.

Пользователь Reddit под ником dmanthey купил четыре подержанные игры для Switch 1 прямо на Facebook Marketplace. Он вставил их внутрь Switch 2, обновил до последних версий, а уже на следующий день получил «кешбэк» в виде блокировки онлайн-сервисов. Вместе с этим исчезла возможность даже загрузить купленные ранее игры, поскольку доступ к интернету перерезан.

Причиной бана Nintendo назвала «использование пиратских игр». Объяснение: Switch автоматически проверяет уникальные идентификаторы картриджей. Если одна и та же игра одновременно появляется на двух разных устройствах — например, если кто-то скопировал ее на стороннюю microSD через MiG Flash, — консоль автоматически блокируется.

Впрочем, dmanthey удалось выйти «сухим из воды», что скорее исключение из правила. Он обратился в службу поддержки Nintendo, показал фото картриджей и скрины с Marketplace. Ему удалось доказать, что он приобрел игры добросовестно, а компания не проигнорировала обращение. В итоге ему удалось восстановить доступ консоли к онлайн-сервисам, но он все равно потерял деньги на картриджах. Хотя может ему повезет вернуть и «кровные» обратно.

Для фанатов и хейтеров не новость, что Nintendo стала еще более жестокой к пиратству. Похожая политика была на первой Switch, но Switch 2 довела ситуацию до абсурда. Обновленная политика Nintendo поставила игрока в неудобное положение, где лишний шаг приводит к перманентному бану. К сожалению, невозможно безопасно проверить, не приведет ли приобретенный б/у картридж к блокировке. Например, один из пользователей рассказывал, как официально приобрел консоль и код на игру — но его «выкинули» из Nintendo-семьи.

Дополнительная проблема в том, что новая консоль поддерживает обратную совместимость со старыми играми, а рынок подержанных картриджей активно живет. Хотя возможно сейчас Nintendo запугивает свою аудиторию, чтобы они покупали только новое и без экономии для себя. Хорошо, что dmanthey купил картридж на Facebook Marketplace, но если это будет маркетплейс вроде Olx, то и деньги, и консоль можно считать «выброшенными на ветер».

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По крайней мере, Nintendo готова отменять такие блокировки, если пользователь докажет свою правоту. Но после этого спокойно играть в те же самые картриджи не получится. Что потом делать с ними? Выбрасывать? Продать кому-то другому, не сказав о «нюансе»? Вопрос риторический. Кстати, отдельно советуем не ставить никнеймы по примеру трэшовых в Steam, потому что и за них компания перманентно банила Switch 2.

Источник: Toms Hardware