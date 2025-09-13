Новости Устройства 13.09.2025 comment views icon

Nintendo Switch 2 с кастомным аккумулятором: Cyberpunk 2077 работает на час дольше

Вадим Карпусь

Nintendo Switch 2 з кастомним акумулятором: Cyberpunk 2077 працює на годину довше

Модификации для Nintendo Switch 2, появившиеся уже через несколько месяцев после старта продаж, существенно улучшает автономность консоли. Пользователь YouTube под ником naga показал полный процесс замены штатной батареи емкостью 5220 мА-ч на аккумулятор большей емкости — 8 000 мА-ч. Такой апгрейд позволяет продлить время работы консоли более чем на час. Еще интереснее, что заменяемые аккумуляторы уже продаются на площадке Goofish (Alibaba Group) по цене менее $40.

Switch 2 получила ряд заметных обновлений по сравнению с оригинальной моделью: более быстрый процессор, 7,9-дюймовый 120-герцовый LCD-дисплей с повышенной яркостью, а также обновленный дизайн с более крупными и прочными контроллерами Joy-Con. Кроме того, Nintendo установила батарею большей емкости, обещая более долгие игровые сессии без подзарядки. Тем не менее, в ходе тестирования оказалось, что прирост автономности не такой значительный, и именно этот аспект стал одним из самых слабых мест консоли.

Процесс модификации предполагал полную разборку устройства: снятие задней крышки, металлической защиты, отсоединение аккумулятора и шлейфов. Чтобы отделить батарею от корпуса, использовали изопропиловый спирт для растворения клея. Поскольку новый аккумулятор больше по размерам, пришлось обрезать металлическую рамку, удерживающую батарею, и модифицировать защитный экран. После этого все собрали обратно, и крышка стала на место без проблем.

Что касается результатов: в игре Cyberpunk 2077 при частоте 40 Гц время работы увеличилось с 2 часов 18 минут до 3 часов 25 минут, то есть прирост превысил один час (48,6%). Это довольно существенно, особенно учитывая то, что в менее требовательных играх эффект может быть еще более ощутимым.

Впрочем, модификация имеет и риски. Во-первых, разборка консоли автоматически лишает ее гарантии. Во-вторых, неофициальная батарея не сертифицирована Nintendo, поэтому она может повлиять на стабильность и долговременную работу устройства. Выполнять такое усовершенствование стоит только тем, кто имеет опыт в работе с электроникой.

Источник: tomshardware

