Nintendo возрождает 3D-очки Virtual Boy как аксессуар Switch 1 и 2

Во время презентации Nintendo Direct 2025 компания Nintendo анонсировала адаптер Virtual Boy. Это аксессуар, совместимый как с Switch, так и с Switch 2. По данным пресс-релиза компании, устройство будет работать вместе с запуском классических игр Virtual Boy в библиотеке Nintendo Classics. Это позволит подписчикам Nintendo Switch Online + Expansion Pack окунуться в атмосферу 1990-х и вновь испытать те самые 3D-впечатления.

Аксессуар будет представлен в двух версиях. Первая выполнена из пластика и максимально похожа на оригинальную 3D-консоль 1995 года. Ее цена составляет $99,99. Вторая версия изготовлена из картона. Она не настолько приближена к дизайну классической приставки, однако стоит значительно дешевле — всего $24,99. Оба варианта Virtual Boy работают с любой моделью Switch, поэтому пользователям не придется покупать новую портативную консоль, чтобы получить доступ к классическим 3D-играм. Использование адаптера простое: достаточно вставить в него консоль, и можно начинать игру.

Аксессуар поступит в продажу 17 февраля 2026 года, одновременно с выходом 14 трехмерных игр в библиотеке Virtual Boy — Nintendo Classics. В перечень входят такие проекты, как Space Invaders, Virtual Boxing, V-Tetris, Teleroboxer, Mario Clash, Mario’s Tennis и Classic Pinball. Компания также объявила, что позже откроет предварительный заказ, чтобы фанаты смогли приобрести аксессуар сразу в день релиза 3D-игр.

Сейчас Nintendo делает ставку на ностальгию владельцев Switch и Switch 2, особенно тех, кто вырос в 1980-1990-х годах. Хотя с ностальгией нужно быть осторожными – владелец Switch 2 получил бан от Nintendo за игру с «подержанными картриджами» из первой консоли.

В то же время есть надежда, что компания не ограничится классикой и представит новые эксклюзивные стереоскопические игры. Ведь старые тайтлы остаются приятными, но они доступны только в монохромном режиме и не используют мощные возможности современных портативных консолей.

Есть шанс, что другие разработчики также подключатся к этому направлению — перенесут существующие 3D-игры или создадут новые проекты специально для Switch и Switch 2, которая проблемы при подключении через HDMI в режиме док-станции. Идея играть, например, в Pokémon в 3D-формате и путешествовать по региону Канто вместе с Пикачу звучит более чем привлекательно.

Источник: tomshardware