Nissan закроет производство дизельной версии минивэна NV200 в Барселоне, так что в Европе останется только электрическая версия Nissan e-NV200

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Компания Nissan анонсировала прекращение производства дизельной версии минивэна NV200 для европейского рынка до конца лета текущего года. Таким образом, вскоре в Европе можно будет официально приобрести только электрическую версию данной модели Nissan e-NV200.

Минивэн с дизельным двигателем для локального рынка собирали в Барселоне (Испания), однако сборочные линии данной модели присутствуют также в Мексике, Японии, Китае, Индии и Индонезии. Помимо обозначения Nissan NV200 этот минивэн также известен под именами Chevrolet City Express, Nissan Evalia, Mitsubishi Delica и т.д.

Как вы знаете, в связи с «дизельгейтом» спрос в Европе на автомобили с двигателями данного типа упал. В свою очередь недавний выпуск обновленной версии Nissan e-NV200 с батареей на 40 кВтч вместо 24 кВтч наоборот, подстегнул продажи электрической версии минивэна. С учетом выхода родственной модели Nissan LEAF e+ не исключено и появление версии минивэна с батареей на 62 кВтч.

Отметим, что в середине текущего года во Франции должно стартовать производство новой модели Nissan NV250, которая является близнецом Renault Kangoo. Ну, а так как последняя также доступна в электрической версии (Kangoo Z.E.), то вполне вероятно, что и новинка будет выпускаться в формате электромобиля.

Напомним, что электромобиль Nissan e-NV200 оснащается электродвигателем мощностью 80 кВт и батареей на 40 кВтч, которая обеспечивает запас хода порядка 200 км по измерительному циклу WLTP.

Источник: InsideEV’s