На CES 2019 представили электромобиль Nissan Leaf e+ (Leaf Plus) с двигателем 160 кВт, батареей 62 кВтч и запасом хода 385 км (WLTP) по цене от €45,500

Как мы и предполагали, японский производитель Nissan использовал выставку CES 2019 для того, чтобы представить публике долгожданную улучшенную версию электромобиля Nissan Leaf. Новинка получила обозначение Nissan Leaf e+, более мощный двигатель и увеличенную до 62 кВтч батарею с запасом хода 385 км / 226 миль (по циклу WLTP/EPA).

Внешне новый Nissan Leaf e+ будет отличаться от стандартной версии только шильдиками «e+» / «Plus», слегка обновленной передней панелью и зарядным портом. При этом новинка получила электродвигатель с мощностью 160 кВт (200 л.с.) и крутящим моментом 340 Нм, что позволяет разгоняться в диапазоне с 80 км/ч до 120 км/ч на 13% быстрее, чем обычная версия с двигателем на 110 кВт (150 л.с.) / 320 Нм. Максимальная скорость увеличилась примерно на 10%, а скорость разгона до 100 км/ч составляет чуть более 6 секунд.

Впрочем, куда более интересно выглядит новая батарея. Версия Nissan Leaf e+ получила новый блок емкостью 62 кВтч, при этом за счет увеличения энергетической плотности аккумуляторов и оптимизации компоновки, новая батарея обладает практически такими же размерами, что и предшественник с емкостью 40 кВтч — высота блока увеличилась всего на 5 мм (в старом модуле было 192 ячейки, в новом — 288 ячеек). Гарантия на аккумуляторный блок осталась прежней — 8 лет или 160 тыс. км пробега. К сожалению, батарея так и не получила улучшенную систему охлаждения — ячейки производства LG охлаждаются пассивно, а в случае перегрева система управления температурой просто снижает скорость заряда или мощность двигателя.

В результате запас хода увеличился на 40% — с отметки 322 км (WLTC) / 150 миль (EPA) / 400 км (JC08) / 270 км (WLTP) до значения 458 км (WLTC) / 226 миль (EPA) / 570 км (JC08) / 385 км (WLTP). Новая версия автомобиля поддерживает скоростную зарядку CHAdeMO с мощностью 70 кВт (100 кВт в пике). Во время тестирования электромобиль Nissan Leaf e+, подключенный к скоростной зарядке 100 кВт заряжался ровно столько, сколько заряжался обычный Nissan Leaf от зарядки на 50 кВт, и это при том, что емкость батареи новинки в 1,5 раза больше.

Продажи электромобиля Nissan Leaf e+ начнутся уже в конце января текущего года в Японии, далее модель поступит на рынок США (весной) и, наконец, в середине 2019 года доберется до европейского рынка. В США и Канаде модель будет предлагаться под названием Leaf Plus (S PLUS, SV PLUS, SL PLUS), во всем остальном мире она будет называться Leaf e+.

Стоимость Nissan Leaf e+ в Японии стартует с отметки ¥4,162,320 ($38,200), цены для США и Европы пока не объявлены, однако ожидается, что в Европе они составят порядка 45,500 евро.

Обновлено:

Производитель официально объявил цены для Европейского рынка, где Nissan Leaf e+ стартует с отметки €45,500. При этом по данным того же источника, в США цены ожидаются на уровне $34,000-$35,000, что примерно на 15% выше стоимости базовой версии с аккумулятором на 40 кВтч ($29,990).

Источник: Nissan