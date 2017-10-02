Nissan подтвердил дебют «горячей» версии электромобиля New LEAF Nismo Concept на Токийском автосалоне и рассказал о специальной версии LEAF «2.ZERO» для Европы

Сегодня в Осло прошло мероприятие Nissan Futures 3.0, во время которого японская компания официально представила в Европе электромобиль Nissan LEAF и новые зарядные устройства для него, запустила в продажу специальную европейскую версию Nissan LEAF «2.ZERO» по цене порядка $35,000 (£26,490), а также подтвердила дебют «горячей» модификации New LEAF Nismo Concept в рамках Токийского автошоу.

Специальная европейская версия Nissan LEAF «2.ZERO» выйдет ограниченным тиражом, ее стоимость составит порядка $35,000 (£26,490). По пресс-релизу достаточно трудно понять, чем она отличается от японской или американской версии, кроме более высокой стоимости — в США ценник на новый электромобиль стартует с $29,990, в Японии — с $28,990 (3,150,360 йен).

Новое зарядное устройство для домашних пользователей мощностью 7 кВт позволит полностью зарядить электромобиль за 5,5 часов — на 70% быстрее, чем аналогичная зарядка Nissan предыдущего поколения. Версия на 22 кВт с временем полного заряда в районе 2 часов предназначена в первую очередь для бизнес-пользователей и служб такси, однако при желании ее смогут приобрести и обычные пользователи.

В Nissan также анонсировали расширение европейской сети скоростных зарядных станций на 20% — с 4600 штук сегодня до 5600 штук в ближайшие 18 месяцев. Более того, в Nissan хотят в перспективе обеспечить владельцев электромобилей бесплатной зарядкой за счет использования технологии двухсторонней зарядки, которая позволит не только заряжать батареи электромобилей, но и продавать накопленную энергию обратно в общую сеть в моменты пиковой нагрузки.

Впрочем, одним из наиболее интересных анонсов стало подтверждение дебюта New LEAF Nismo Concept на Токийском автошоу. По мнению руководства бренда, эта версия должна привлечь к модели молодежную аудиторию, чего не смогла сделать достаточно скучная внешне модель предыдущего поколения.

Во время европейского мероприятия был показан всего один слайд, однако даже по нему видно, что «прокачанная» версия получит более агрессивный аэродинамический обвес, новый бампер, молодежный окрас капота с черной полосой по центру и наверняка какие-то технические улучшения. Особо отметим, что речь идет о модификации существующей версии Nissan Leaf 2018, а не об обещанной к концу 2018 года модели Nissan Leaf E-Plus с более мощным двигателем и увеличенной батарей по более высокой цене.

Так как производитель бережет интригу до 25 октября, когда в Токио стартует традиционная автовыставка, можем предположить, что речь идет о более высокой динамике разгона и увеличенной максимальной скорости. Напомним, что базовый Nissan Leaf 2018 получил электродвигатель мощностью 110 кВт/150 л.с. с крутящим моментом 320 нм и батарею на 40 кВтч, которая обеспечивает запас хода в 240 км по американскому циклу EPA или 400 км по японскому циклу Japan JC08.

Источник: Nissan