Нобелевскую премию по медицине присудили за открытие вируса гепатита С

5 октября в Стокгольме объявили имена первых лауреатов Нобелевской премии 2020 года. Традиционно «нобелевскую неделю» открывает премия по физиологии и медицине. Прямая трансляция объявления лауреатов велась на канале Нобелевского комитета в YouTube, а на сайте уже опубликован пресс-релиз — на этот раз премии удостоились Харви Олтер, Майкл Хаутон и Чарльз Райс за открытие вируса гепатита C.

Как отмечает N+1, вирусный гепатит существует в двух основных формах. Одна из них вызвана вирусом гепатита А, который передается в основном через пищу и воду. Другая, гораздо более серьезная, вызвана двумя другими вирусами — гепатита В и С, которые передаются вместе с кровью.

По данным ВОЗ, сегодня по всеми миру 71 миллион человек живет с хроническим гепатитом С. Эта болезнь не только вызывает воспаление и нарушает функции печени, но и является главной причиной возникновения рака печени. В 2016 году почти 400 тысяч людей умерли от последствий заражения вирусом гепатита С (в основном, от цирроза или рака печени). Тем не менее, противовирусные препараты, если принять их вовремя, могли бы предотвратить 95 процентов этих смертей. Их открытие стало возможно благодаря работам нобелевских лауреатов этого года. Их исследования привели к тому, что вирус гепатита С не только перестал быть неизвестным виновником опасной болезни, но и находится — по мнению нобелевского комитета — на верном (хотя и, возможно, долгом) пути к уничтожению.

Первое открытие в этой области Олтер сделал еще в 1975 году, потом в 1989 Хьютону удалось клонировать вирус, и в 1997 Райс доказал его непосредственную патогенность. Нобелевскому комитету понадобилось более 20 лет, чтобы оценить значимость их работ.

The 2020 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to Harvey J. Alter, Michael Houghton and Charles M. Rice “for the discovery of Hepatitis C virus.” pic.twitter.com/MDHPmbiFmS

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 5, 2020