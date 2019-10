Нобелевскую премию по медицине присудили за исследование адаптации клеток к недостатку кислорода

Лауреаты Нобелевской премии по физиологии и медицине за 2019 год: Уильям Келин, Питер Рэтклиф и Грегг Семенца

Niklas Elmedhed / Nobel Media

В Стокгольме объявили имена первых лауреатов Нобелевской премии 2019 года. Традиционно «нобелевскую неделю» открывает премия по физиологии и медицине. Прямая трансляция объявления лауреатов велась на канале Нобелевского комитета в YouTube, а на сайте уже опубликован пресс-релиз, в деталях повествующих о достижениях ученых.

Как и в прошлые годы, в этом году лауреатов Нобелевской премии по физиологии и медицине три: Уильям Келин, Питер Рэтклиф и Грегг Семенца — за исследование адаптации клеток к недостатку кислорода.

BREAKING NEWS:

The 2019 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to William G. Kaelin Jr, Sir Peter J. Ratcliffe and Gregg L. Semenza “for their discoveries of how cells sense and adapt to oxygen availability.” pic.twitter.com/6m2LJclOoL

— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 7, 2019