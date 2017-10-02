Нобелевскую премию по физиологии и медицине дали за исследование биологических часов

Нобелевский комитет открыл неделю присуждений Нобелевских наград с объявления лауреата по физиологии и медицине. Говоря точнее, лауреатов, поскольку в этом году в этой категории это не один, а сразу трое человек: американцы Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг. За объявлением имен лауреатов можно было наблюдать в прямом эфире на сайте Нобелевского комитета.

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young. pic.twitter.com/lbwrastcDN — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 2, 2017

Лауреаты получили премию за «открытие молекулярных механизмов, контролирующих циркадные ритмы». Перефразируя на более понятный язык, вышеупомянутым ученым удалось пролить свет на некоторые тонкости работы «биологических часов», молекулярных механизмов, отвечающих за восприятие времени суток. Сон, выработка гормонов, режим приема пищи, регулирование температуры тела и артериального давления – все это напрямую зависит от механизма работы биологических часов.

Как сказано в пресс-релизе Нобелевского комитета, ученым удалось «заглянуть внутрь наших биологических часов и прояснить их внутреннюю работу». Говоря более конкретно, ученые выделили в гене фруктовых дрозофил, отвечающего за нормальный ежедневный биологический ритм, белок, концентрация которого меняется в зависимости от времени суток.

Больше подробностей о самом открытии можно прочесть в пресс-релизе комитета и соответствующей научной статье.

В прошлом году Нобеля в области физиологии и медицины вручили японскому биологу Йосинори Осуми за исследования механизмов аутофагии («самопоедания») — процесса разрушения компонентов клетки внутри нее.

Остается добавить, что размер премии в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (более $1,1 млн), но здесь как раз тот редкий случай, когда финансовая выгода второстепенна.

Завтра, 3 октября, объявят имена лауреатов премии по физике, послезавтра — по химии, 5 октября станет известно имя лауреата Нобелевской премии по литературе, а 6 октября — лауреата премии мира.

Источник: nobelprize.org