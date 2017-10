Нобелевскую премию по физиологии и медицине дали за исследование биологических часов

Нобелевский комитет открыл неделю присуждений Нобелевских наград с объявления лауреата по физиологии и медицине. Говоря точнее, лауреатов, поскольку в этом году в этой категории это не один, а сразу трое человек: американцы Джеффри Холл, Майкл Розбаш и Майкл Янг. За объявлением имен лауреатов можно было наблюдать в прямом эфире на сайте Нобелевского комитета.

BREAKING NEWS The 2017 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Jeffrey C. Hall, Michael Rosbash and Michael W. Young. pic.twitter.com/lbwrastcDN

