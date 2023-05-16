Ночная атака по Киеву — ППО ЗСУ сбила 18 ракет и 9 БПЛА, включая 6 аэробаллистических «Кинджалами» и 3 баллистических/зенитных С-400/«Іскандер-М»

Сегодняшний день мог бы стать еще одним днем ПВО/ПРО Украины. В ходе ночной российской воздушной атаки, которую называют сложнейшей за последнее время, были сбиты все 18 выпущенных ракет и 9 БПЛА, включая 6 «гиперзвуковых» аэробаллистических ракет «Кинжал» и 3 баллистические/зенитные ракеты наземного базирования С-400 и «Іскандер-М». Кроме них уничтожены:

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9 крылатых ракет «Калибр»

6 ударных беспилотников Shahed

3 БПЛА «Орлан» и SuperCum

Поражение нескольких «несбиваемых» «Кинжалов» – выдающееся достижение, не менее впечатляющий результат – первый случай перехвата зенитных ракет. Поражение 100% воздушных целей в ходе комбинированной атаки также происходит нечасто. Слава и благодарность украинским воинам и союзникам, предоставившим средства ПВО!

К сожалению, обстрел не обошелся без последствий. КМВА сообщает о падении обломков в Дарницком, Оболонском, Соломенском, Святошинском и Шевченковском районах Киева. В Соломенском районе загорелась автотехника и нежилое помещение, пожар уже ликвидирован. В других районах – незначительные повреждения: обломки упали на автомобили, возле жилых домов и в лесопарковой зоне. Информации о пострадавших нет.

Украина продолжает усиливать свою систему противовоздушной и противоракетной обороны. Германия передает дополнительные системы IRIS-T, Франция и Италия объявили, что комплекс SAMP/T уже в Украине.

Растет и способность наносить ракетные удары на дальние расстояния: в Украине уже находятся британские ракеты Storm Shadow с дальностью поражения от 250 км и 450 кг зарядом, Франция также объявила о передаче дальнобойных ракет SCALP-EG (модифицированный Storm Shadow с кассетным боеприпасом). С нетерпением ждем ATACMS для установок HIMARS от США.

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Источники: Повітряні сили, КМВА, ДСНС