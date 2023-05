Кримский мост, спишь? В Украину едут британские ракеты Storm Shadow с дальностью 250 км и зарядом 450 кг

Британский министр обороны Бен Уоллес подтвердил передачу Украине авиационных ракет Storm Shadow. Ракета длиной 5 м поражает цели на расстоянии 250 км (в экспортном варианте) боевой частью весом 450 кг, пробивая броню и бетон.

По информации Sky News, часть ракет уже находятся в Украине: Уоллес упомянул, что они «сейчас летят или уже находятся в самой стране». Многие месяцы Украина призвала союзников предоставить подобное оружие, однако сталкивалась с опасениями эскалации войны в случае ударов по россии. Ракеты Storm Shadow позволят уничтожать военные цели по всей оккупированной территории.

Боеголовка Storm Shadow несет два заряда: кумулятивная струя прожигает броню, бетон или почву, позволяя основной части проникнуть через защиту и нести максимальный урон. Ракета идеальна для поражения укреплений и может существенно повредить всем известный мост. Вначале ракета летит низко, что затрудняет обнаружение, а перед выходом на цель резко поднимается, чтобы спикировать на объект.

В связи с передачей ракет Бен Уоллес отметил, что Украина имеет право защищаться от ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры. В этом хорошо помогли бы удары по аэродромам и местам базирования российских ракетоносцев, воздушных и морских. Однако британский министр подчеркнул, что ракеты будут использоваться «на суверенной территории Украины».

Старший советник Конгресса США Пол Массаро уже задается вопросом, почему бы США не передать Украине ракеты ATACMS, следуя примеру британцев:

Now that UK has sent Storm Shadows, can USA send ATACMS?

— Paul Massaro (@apmassaro3) May 11, 2023