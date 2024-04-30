Nokia запустит LTE на Луне в 2024 году… «Это же было уже»

Сайт Space.com сообщает, что Nokia разрабатывает систему связи LTE/4G для Луны. Ее первая часть может быть запущена уже в конце этого года. Аппаратное обеспечение для упрощенной версии сети должно быть запущено в конце этого года в рамках миссии IM-2 Intuitive Machine, которая должна приземлиться на южном полюсе Луны.

Оборудование Nokia соединит лунный посадочный аппарат Nova-C от Intuitive Machines с марсоходом MAPP от Lunar Outpost и с бункером Micro-Nova. Жизнеспособность системы проверят как на близких, так и на дальних расстояниях.

«Как и убежище, еда и жизнеобеспечение, связь станет ключевым компонентом любой будущей миссии на Луну или Марс. Вместо того, чтобы «изобретать колесо», создавая собственную сеть в космосе, мы используем преимущества тех же самых современных технологий, которые соединяют миллиарды смартфонов на Земле», — говорится в заявлении Тьерри Кляйн, президента Bell Labs Solutions Research в Nokia.

В 2020 году NASA заключило контракты с 14 компаниями по разработке технологий связи для поддержки программы Artemis. Nokia получила $14,1 млн долларов на строительство первой сотовой сети на Луне. Вместо того, чтобы разрабатывать совершенно новую технологию, Nokia адаптирует имеющееся оборудование для лунной среды.

Если все пойдет по плану, лунная сеть Nokia 4G/LTE обеспечит большую пропускную способность, чем традиционные системы УВЧ для космической связи. Это ускорит связь не только между астронавтами, но и для автономных роботизированных систем. Кроме того, в конце концов сеть может быть адаптирована для Марса — и однажды обновлена до 5G.

Но не все в восторге от идеи сотовой сети на Луне. Радиоастрономы обеспокоены тем, что такая сеть может создавать радиочастотные помехи, которые помешают радионаблюдениям. Но Nokia теоретически может защитить определенные частоты, не нарушая работу радиообсерваторий.

Внимательные читатели вспомнят, что нечто подобное они уже видели на ITC более года назад. Да, в марте прошлого года речь шла о Nokia на ЛунеNova-C от Intuitive Machines и миссию Artemis. Но учитывая перенос этой космической программы, подобная новость может появиться и у 2025 или 2026 году. Удивительно, что через год после первого объявления Nokia все еще «разрабатывает» оборудование.

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