NASA допускает перенос миссии Artemis III на 2026 год из-за проблем со Starship

В космическом агентстве США обеспокоены тем, что космический корабль Starship не успеют вовремя подготовить к миссии Artemis III, которая предусматривает первую за почти полвека высадку человека на Луне.

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На совместном заседании Совета по аэронавтике и космической технике Национальной академии и Совета по космическим исследованиям 7 июня Джим Фри, ассоциированный администратор NASA по разработке исследовательских систем, сказал, что миссия Artemis III может быть отложена на 2026 год из-за проблем со Starship.

Беспокойство NASA вызывает количество запусков Starship, которые SpaceX должна осуществить до миссии Artemis III: каждая попытка предусматривает запуск самого посадочного модуля Starship, а также нескольких кораблей для обеспечения топливом модуля на околоземной орбите. Перед Artemis III SpaceX должна совершить посадку Starship без экипажа на Луне, а также продемонстрировать заправку криогенной жидкости на орбите Земли.

«Потребуется много запусков, чтобы выполнить эти миссии. И это, конечно, вызывает беспокойство относительно даты (декабрь 2025 года) для Artemis III. Учитывая трудности, с которыми столкнулась SpaceX, я считаю, что миссия, вероятно, будет перенесена на 2026 год», — сказал Фри.

С какими именно «трудностями» столкнулась SpaceX он не объяснил. Напомним, что в апреле компания в принципе успешно запустила 120-метровую систему Starship/Super Heavy, однако она так и не добралась до орбиты – несколько двигателей из 33 один за другим отказали, а на третьей минуте ракета начала неконтролируемо кружить в верхних слоях атмосферы и в конце концов была взорвана командой из центра управления.

Некоторые сотрудники NASA принимают участие в расследовании запуска, и Фри сказал, что недавно встречался с представителем Федерального авиационного управления на этот счет.

«Они делают все возможное, но все еще рассматривают лицензию на запуск для следующей миссии», — сказал он.

Ни авиационное управление, ни SpaceX не опубликовали информацию о статусе этого расследования или о том, когда компания может получить разрешение на повторную попытку запуска. Исполнительный директор компании Илон Маск сказал во время онлайн-дискуссии 29 апреля, что компания может быть готова к ней уже через пару месяцев, но этот график выглядит маловероятным, исходя из видимого прогресса на испытательном полигоне компании Starbase в Бока-Чика, штат Техас.

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Относительно разработки лунного посадочного модуля Starship Фри сказал, что SpaceX и NASA отложили критический обзор конструкции транспортного средства, пока компания не выполнит демонстрацию криогенной дозаправки на околоземной орбите. На прошлой неделе компания предоставила NASA обновленный график, детали которого не разглашаются.

Фри говорит, что уверен в том, что SpaceX в конце концов поставит посадочный модуль, и отметил, что структура фиксированной цены защищает NASA от дополнительных затрат:

«Но дело в том, что если они не полетят в указанное время, нам не принесет никакой пользы этот контракт с фиксированной ценой, кроме того, что мы не заплатим больше».

Ранее журналист Ars Technica Эрик Бергер поделился информацией о том, сколько денег понадобится NASA для высадки астронавтов на Луне в рамках программы Artemis в течение следующих 5 лет — сума превышает $41 млрд.