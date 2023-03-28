4G на Луне — экспериментальная станция Nokia в составе посадочного модуля Intuitive Machines должна заработать до конца 2023 года

Финская телекоммуникационная компания Nokia готовится запустить сеть 4G на Луне в конце этого года. Nokia планирует установить мобильную станцию в лунном посадочном модуле Nova-C разработанном американской компанией Intuitive Machines. Модуль и луноход на солнечной энергии, который будет поддерживать со станцией связь LTE отправит на Луну ракета SpaceX. Устройство приземлится в кратере Шеклтона с помощью посадочного двигателя.

В Nokia утверждают, что технология предназначена для работы в экстремальных условиях космоса. Сеть будет использоваться в рамках миссии NASA Artemis, целью которой является отправка астронавтов на поверхность Луны.

Эксперимент призван показать, что наземные сети LTE могут удовлетворить потребности в связи в будущих космических миссиях. Nokia заявляет, что ее связь позволит астронавтам общаться друг с другом и с центром управления полетом, а также удаленно управлять марсоходом и транслировать в реальном времени видео и данные телеметрии на Землю.

В соответствии с планом, 2023 год является оптимистическим сроком отправки станции связи Nokia на Луну. Он предусматривает отсутствие каких-либо задержек в подготовке оборудования и старта, что нередко случается с космическими запусками. Информацию сообщил журналистам на выставке Mobile World Congress в Барселоне главный инженер Nokia Луис Маэстро Руис Де Темино.

Источник: CNBC