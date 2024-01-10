NASA отложила первую миссию Artemis с экипажем — на сентябрь 2025 года

Сроки обновили, чтобы дать командам больше времени «на преодоление трудностей с первыми разработками, эксплуатацией и интеграцией», по словам администратора NASA Билла Нельсона.

Таким образом, запуск Artemis 2, ранее запланированный на ноябрь 2024-го, перенесли на сентябрь 2025-го. Миссия, в составе 4 человек, повторит путь «Ориона», который облетел Луну в 2022-м без экипажа. Что касается миссии Artemis 3, которая должна вернуть людей на поверхность Луны впервые с 1972 года, то теперь она планируется на сентябрь 2026 года — на 9 месяцев позже, чем сообщали ранее.

Даты Artemis 4 — сентябрь 2028 года — пока оставили без изменений. Параллельно с высадкой экипажа миссия ознаменует доставку к Луне модуля Lunar Gateway — будущей космической станции, расположенной на лунной орбите.

Тем временем Амит Кшатрия, заместитель помощника администратора программы NASA «Луна — Марс», перечислил ряд новых систем и технологий, которые агентство все еще тестирует и разрабатывает накануне «Artemis 2», включая новые объекты в Космическом центре Кеннеди во Флориде для быстрой загрузки топлива, входа и выхода экипажа, новые системы прерывания и жизнеобеспечения.

«Все это добавлено туда для поддержки экипажа и, конечно, безопасности», — сказал Кшатрия.

Проблемы с тепловым экраном, с которыми столкнулся «Орион» во время миссии Artemis 1, вызвали «серьезную обеспокоенность» в NASA после детального анализа (щит достаточно защитил корабль, однако часть его «обуглилась»).

Кшатрия сказал, что некоторые аппараты жизнеобеспечения «Ориона» также придется заменить из-за сбоев во время тестирования — изнурительный процесс, требующий разборки и доступа ко многим разным системам внутри капсулы. Кроме того, электрическая система в программе, которая оттягивает «капсулу» от ракеты Space Launch System в случае аномалии запуска, не работала должным образом во время тестирования.

«Мы все еще на очень раннем этапе этого расследования. У нас есть несколько параллельных вариантов решения этой проблемы», — сказал Кшатрия. «Впереди много испытаний, но мы хотели убедиться, что есть время для этого».

В состав экипажа миссии Artemis 2 входят три астронавта NASA — командир Рейд Уайзман, пилот Виктор Гловер (первый темнокожий человек, который покинет низкую околоземную орбиту, или LEO) и специалист миссии Кристин Кох (первая женщина, которая покинет LEO) — а также астронавт Канадcкого космического агентства Джереми Хансен (станет первым неамериканцем, покинувшим LEO).

Ранее NASA признало, что разработка и эксплуатация ракеты SLS им «не по карману». Проект оказался намного дороже, чем планировалось — разработка ракеты стоила американским налогоплательщикам потрясающих $11 миллиардов, а стоимость одного запуска «Орион» на SLS составляет $4,1 миллиарда (из них $2,2 млрд — сама ракета, еще $0,57 — необходимые наземные расходы, а остальное — стоимость американских и европейских компонентов корабля «Орион»).

Курс Англійської. Навчання для різних цілей та рівнів: робоча англійська, початковий рівень, курси для дітей та підлітків. Дізнатись про курс

Журналист Ars Technica Эрик Бергер также поделился информацией о том, сколько денег понадобится NASA для высадки астронавтов на Луне в рамках программы Artemis в течение следующих 5 лет — сумма превышает $41 млрд.