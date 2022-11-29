Норвегия направит $4 млн на охрану цифровой подводной инфраструктуры, которая обеспечивает добычу газа и нефти в стране

Норвегия потратит дополнительные 43 миллиона крон (4,3 миллиона долларов) на приобретение новой технологии, которая позволит выявлять угрозы для подводных оптоволоконных кабелей и исследовать важные участки кабеля.

Как сообщило правительство Норвегии, также будет закуплено оборудование, которое сможет обнаружить препятствия для спутниковых служб, таких как GPS, на норвежском континентальном шельфе.

Норвегия повысила уровень готовности после вторжения россии в Украину в феврале и улучшила безопасность вокруг своей нефтегазовой инфраструктуры Северного моря после сентябрьских взрывов на трубопроводной системе Nord Stream в Балтийском море. Ограничение экспорта российского топлива сделало Норвегию крупнейшим поставщиком природного газа в Европу.

Подводные оптоволоконные кабели являются важной частью цифровой инфраструктуры для морских нефтяных и газовых установок, и новые меры улучшат телекоммуникационные услуги и помогут предотвратить и устранить возможные угрозы, заявило правительство Норвегии.

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26 сентября в Балтийском море раздались взрывы, после чего были обнаружены утечки на двух подводных газопроводах, идущих из россии в Германию. Европейский союз и НАТО назвали взрывы «преднамеренным актом» саботажа, а Польша и Украина обвинили в нем россию.

В октябре зафиксировано еще несколько повреждений подводной инфраструктуры в Европе. В Великобритании из-за повреждения кабеля пострадали домохозяйства и предприятия на островах с населением около 23 000 человек. Разрыв оставил Шетландские острова изолированными от остального мира – в то время, когда технические специалисты все еще работали над восстановлением другого кабеля, соединяющего Фарерские острова с Шетландскими (он был перерезан неделей ранее). Поломки в Великобритании вызвали слухи, что в линиях разреза могут быть задействованы неизвестные российские диверсанты.

19 октября, на юге Франции было обрезано по меньшей мере три оптоволоконных кабеля, что замедлило доступ к Интернету для пользователей в Европе, Азии и США. Облачные компании оперативно починили магистраль. В саботаже также подозревали российских диверсантов на подлодках, но следователи пока не нашли никаких доказательств их причастности к повреждениям.

Источник: Bloomberg