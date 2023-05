Nothing Phone (2) выйдет этим летом — производитель полупрозрачного смартфона интригует тизером новой модели

Компания Nothing начала день с заявления «Nothing to see here» (Здесь не на что смотреть). Несмотря на такую игру слов, компания объявила, что выход её следующего смартфона Nothing Phone (2) запланирован на лето 2023 года, и это будет устройство премиального класса.

Курс Стратегічний маркетинг Від хаосу до системного маркетингу разом із B2C-директоркою у Kyivstar Цікаво

Некоторые сведения о грядущем Nothing Phone (2) уже просочились в сеть. Как ожидается, устройство получит новый процессор Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 2. В этот раз компания продемонстрировала фрагмент смартфона – вероятно, верхнюю правую часть устройства с мигающим красным светом. При переходе по ссылке в твите демонстрируется увеличенная версия тизерного изображения, которое показывает немного больше деталей и дополнительные элементы дизайна. Эти изображения вызвали обсуждения в социальных сетях и сообществе Nothing в Discord.

Сразу бросаются в глаза две детали: мигающий красный свет и наличие чего-то похожего на переключатель. В Nothing Phone (1) уже был мигающий светодиод на задней панели, который выполнял роль индикатора записи. Возможно, в Nothing Phone (2) реализовали такую же функцию. Также светодиод может служить индикатором уведомлений. Что касается переключателя, то, учитывая его расположение, скорее всего это просто элемент дизайна. Вероятно, он расположен под стеклом задней панели.

В любом случае тизер сделал свою работу – привлёк внимание к Nothing Phone (2) и вызвал дискуссии. Nothing намерена конкурировать с Apple, Google и Samsung на рынке смартфонов США, позиционируя себя как инновационную компанию, которая заботится о передовом дизайне.

Источник: phonearena