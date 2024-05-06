Apple намерена превратить iPad Pro в настоящую замену ноутбуку, — Марк Гурман

Инсайдер Марк Гурман ожидает, что предстоящая презентация Apple Let Loose начнет эру трансформации для iPad. Вместе с обновлением некоторых моделей также стоит ожидать укрепления позиции iPad Pro как мощной альтернативы традиционным ноутбукам.

Итак, на мероприятии Let Loose, которое состоится 7 мая, ожидается оптимизация текущей линейки iPad и обновление моделей iPad Pro и iPad Air. Сначала ходили слухи, что эти будущие iPad Pro будут обновлены до чипа M3. Однако Гурман, кажется, убежден, что вместо этого они перейдут на еще неанонсированный чип M4.

Хотя маловероятно, что Apple представит совершенно новый чип во время относительно короткого мероприятия. По словам Гурмана, презентация продлится всего 35 минут. Однако вполне возможно, что чип M4 в iPad Pro является лишь немного измененной версией M3, который сейчас работает в MacBook. Если это так, Apple может выпустить более мощные варианты чипа M4 позже в этом году.

Также ожидается, что Apple представит обновленную клавиатуру Magic Keyboard для iPad Pro. Ранее Гурман сообщал, что новая клавиатура будет иметь более прочную алюминиевую конструкцию и больший трекпад, что обеспечит опыт, похожий на работу с ноутбуком.

iPad Air будет иметь два варианта размера ─ диагональ экрана составит 11 и 12,9 дюйма. Также сообщается, что ожидаемое использование OLED-дисплеев в модели iPad Pro приведет к значительному росту цен, особенно для топовой 12,9-дюймовой версии. Это может быть еще одной причиной, почему Apple намерена выпустить 12,9-дюймовый iPad Air, предлагая опцию большего экрана по более доступной цене. Линейке iPad Air пророчат обновление до чипа M2.

Итак, после презентации Let Loose линейка планшетов Apple iPad будет иметь следующий вид:

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iPad (9-го поколения): самый дешевый iPad с 10,2-дюймовым экраном и кнопкой Home.

iPad (10-го поколения): 10,9-дюймовый экран и отсутствие кнопки Home для более современного вида.

iPad mini (6-го поколения): размер экрана 8,3 дюйма, существенных изменений не ожидается.

iPad Air: предлагаются как 11-дюймовые, так и 12,9-дюймовые модели на чипе M2.

iPad Pro: 11-дюймовые и 12,9-дюймовые модели с чипом M4 и OLED-дисплеями.

Сообщается, что Apple намерена еще больше оптимизировать линейку к 2025 году. iPad 9-го поколения может быть снят с производства, чтобы освободить место для более доступного 10,9-дюймового варианта. Также ожидается, что iPad mini получит обновленный процессор, чтобы сохранить конкурентоспособность.

Презентация Apple Let Loose начнется 7 мая в 17.00 по Киевскому времени.

Источник: androidauthority

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