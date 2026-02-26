banner
Новости Устройства 26.02.2026 comment views icon

Nothing Phone (4a) показали в розовом цвете вместе с переработанной панелью Glyph

author avatar

Вадим Карпусь

Автор новостей

Nothing Phone (4a) показали у рожевому кольорі разом з переробленою панеллю Glyph

Nothing показала Nothing Phone (4a) в новом цвете — Pink. Компания продолжает отход от привычной черно-белой палитры и, как отмечает сама, фактически «разрывает оковы» монохрома. Официальный запуск серии запланирован на 5 марта 2026 года, но уже сейчас производитель опубликовал 12-минутное видео с демонстрацией модели в розовом исполнении.


Nothing описывает новый оттенок как «ненасыщенный красный». Фактически это приглушенный розовый, который не выглядит слишком ярким или провокационным. Видео демонстрирует, что компания сохранила прозрачную панель корпуса и фирменный дизайн, известные с предшественника, но добавила более смелый акцент.

Nothing Phone (4a) показали у рожевому кольорі разом з переробленою панеллю Glyph

По предварительным утечкам, Phone (4a) выйдет в четырех цветах: White, Black, Blue и Pink. Причем более яркие варианты могут быть доступны только в конфигурации 12/256 ГБ памяти.


Вместе с цветом Nothing показала переработанную панель Glyph. Она получила шесть белых светодиодов и один красный (для записи видео). Световая индикация будет работать по разным сценариям, чтобы пользователь не пропускал важные оповещения. Таким образом компания сохраняет узнаваемый элемент серии, но совершенствует его функциональность.

Сейчас слухи уже раскрыли некоторые технические характеристики Nothing Phone (4a):

  • Дисплей: 1.5K, 120 Гц, OLED
  • Камеры: 50 МП основная, 8 МП ультраширокоугольная, 50 МП телефото
  • Процессор: Snapdragon 7s Gen 4
  • Аккумулятор: 5400 мА-ч
  • Зарядка: 50 Вт (проводная)

По данным Dealabs, базовая версия может стоить около $460, что выше прошлогодней модели. Увеличение стоимости может стать реакцией компании на подорожание памяти. Ожидается, что вместе с Phone (4a) 5 марта компания представит и Nothing Phone (4a) Pro.

Спецпроекты
Samsung представив Galaxy S26 та S26+: 12 ГБ ОЗП, більші дисплей, акумулятор і дуже багато ШІ
Нові Galaxy Buds 4 та Bud 4 Pro від Samsung: еволюція дизайну та покращене ANC

Представлен Nothing Phone (3a) Community Edition — когда дизайн действительно оригинальный

Источник: phonearena

Популярные новости

arrow left
arrow right
Honor клонировала iPhone 17 Pro с аккумулятором на 10 000 мАч аккумулятором
Что известно об Apple iPhone 18: размеры дисплеев, Face ID под экраном и новый график презентаций
Google выпустила Pixel 10a: "лучшая" система камер для смартфона за $500
Honor демонстрирует комплект камеры для Magic 8 RSR Porsche Design
OPPO Reno15 уже в Украине: предзаказ от 17 999 грн
AirDrop для всех: Google расширит обмен файлами с iPhone на "многие" Android-смартфоны
Вышли Redmi Turbo 5: от $287 за Dimensity 8500 до Max-версии с 9000 мА-ч
Возрождение легенды: для Nokia N8 2010 года выпустили кастомную прошивку и магазин приложений
Вышел Samsung Galaxy S26 Ultra от 64 999 грн: Privacy Display, Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy и самая быстрая зарядка в серии
Официальные изображения RedMagic 11 Air накануне релиза — тонкий смартфон в действительно оригинальном дизайне
Вышел Vivo X200T: три камеры Zeiss 50 Мп и Dimensity 9400+ от €550
Украинский дизайнер опубликовал рендеры Apple iPhone 18 Pro: 12 новых функций и изменений следующего флагмана
Ютубер превратил сломанный смартфон в игровой мини-ПК всего за $100
14 лет после анонса: представлен NexPhone с Android, Linux и Windows 11 в режиме десктопа
iPhone 17 Pro Max стал смартфоном, который чаще всего "сдавали" в trade-in: всего за несколько месяцев после запуска
Realme P4 Power дебютировал с батареей 10 001 мА-ч и усиленным корпусом
Вышел Oppo Reno15 Pro Mini — компактный смартфон с батареей на 6200 мА-ч
Приложения Android в Windows 11 почти на весь экран — как включить новую функцию Phone Link
Motorola на CES 2026: премиальный Signature, Razr 60 FIFA Edition и новые гаджеты
Realme 16 раскрыли до анонса: Dimensity 6400 Turbo, 7000 мА-ч и защита IP69K
Представлен Xiaomi 17 Ultra: поворотный безель и Leica Edition
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить