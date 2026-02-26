Nothing Phone (4a) показали в розовом цвете вместе с переработанной панелью Glyph

Nothing показала Nothing Phone (4a) в новом цвете — Pink. Компания продолжает отход от привычной черно-белой палитры и, как отмечает сама, фактически «разрывает оковы» монохрома. Официальный запуск серии запланирован на 5 марта 2026 года, но уже сейчас производитель опубликовал 12-минутное видео с демонстрацией модели в розовом исполнении.





Nothing описывает новый оттенок как «ненасыщенный красный». Фактически это приглушенный розовый, который не выглядит слишком ярким или провокационным. Видео демонстрирует, что компания сохранила прозрачную панель корпуса и фирменный дизайн, известные с предшественника, но добавила более смелый акцент.

По предварительным утечкам, Phone (4a) выйдет в четырех цветах: White, Black, Blue и Pink. Причем более яркие варианты могут быть доступны только в конфигурации 12/256 ГБ памяти.





Вместе с цветом Nothing показала переработанную панель Glyph. Она получила шесть белых светодиодов и один красный (для записи видео). Световая индикация будет работать по разным сценариям, чтобы пользователь не пропускал важные оповещения. Таким образом компания сохраняет узнаваемый элемент серии, но совершенствует его функциональность.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Сейчас слухи уже раскрыли некоторые технические характеристики Nothing Phone (4a):

Дисплей: 1.5K, 120 Гц, OLED

Камеры: 50 МП основная, 8 МП ультраширокоугольная, 50 МП телефото

Процессор: Snapdragon 7s Gen 4

Аккумулятор: 5400 мА-ч

Зарядка: 50 Вт (проводная)

По данным Dealabs, базовая версия может стоить около $460, что выше прошлогодней модели. Увеличение стоимости может стать реакцией компании на подорожание памяти. Ожидается, что вместе с Phone (4a) 5 марта компания представит и Nothing Phone (4a) Pro.

Источник: phonearena