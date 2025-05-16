Qualcomm представила Snapdragon 7 Gen 4 — средний класс с возможностями флагманов

Раздел Технологии выходит при поддержке

Серия мобильных процессоров Snapdragon 7 ─ это своеобразная «золотая середина» для тех, кто хочет современные фишки флагманов, но без заоблачной цены. Qualcomm не изменяет этому подходу и презентует Snapdragon 7 Gen 4 — новую мобильную платформу, которая сочетает производительность, мультимедийные возможности и мощный искусственный интеллект.

Qualcomm акцентирует: платформа Snapdragon 7 Gen 4 позволяет снимать памятные моменты с продвинутой обработкой изображений, играть без лагов благодаря функциям из линейки Snapdragon Elite Gaming, а также использовать генеративный ИИ. Новинка поддерживает генерацию изображений через Stable Diffusion 1.5. Задачи искусственного интеллекта могут обрабатываться прямо на смартфоне.

Qualcomm обещает прирост вычислительной производительности на 27%, графической производительности ─ на 30%, а производительность NPU выросла сразу на 60% по сравнению с предыдущим поколением.

Что касается технических характеристик, Snapdragon 7 Gen 4 имеет 8 вычислительных ядер в конфигурации 1+4+3: одно сверхпроизводительное ядро с частотой до 2,8 ГГц, четыре производительных ядра с частотой до 2,4 ГГц и три энергоэффективных ядра с частотой до 1,8 ГГц. Чип производится по нормам 4-нм техпроцесса.

Чипсет поддерживает дисплеи с разрешением WQHD+ и частотой 144 Гц, оперативную память LP-DDR5x с частотой до 4200 МГц объемом до 16 ГБ. Также поддерживаются камеры с разрешением до 200 Мп, запись видео 4K HDR. Snapdragon 7 Gen 4 впервые среди не-флагманских чипов получит поддержку Qualcomm Expanded Personal Area Network (XPAN) — расширенной сети для передачи данных между устройствами поблизости, которая ранее была доступна только в серии Snapdragon 8. Кроме того, есть поддержка 5G, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.

Партнеры Qualcomm не медлили с анонсами. Компания HONOR уже заявила, что использует Snapdragon 7 Gen 4 в своем новом смартфоне. Похожим образом высказались и в vivo, где также готовят смартфон на базе новой платформы. Первые устройства на Snapdragon 7 Gen 4 представят уже в этом месяце.

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Источник: techpowerup

Раздел Технологии выходит при поддержке

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