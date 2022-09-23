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Nothing тизерит новые TWS-наушники Ear Stick — с кейсом в форме губной помады

Nothing тизерит новые TWS-наушники Ear Stick — с кейсом в форме губной помады

Nothing, лондонская технологическая компания, которую создал соучредитель OnePlus Карл Пей, готовится выпустить свою следующую пару наушников после прошлогодних Ear 1.

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В серии изображений, опубликованных компанией, правда, видно только новый чехол для зарядки наушников — он имеет цилиндрическую форму и напоминает тюбик губной помады.

Однако менеджер по связям с общественностью Nothing в США Льюис Хопкинс пишет, что полностью обновились и сами наушники, которых пока мы увидеть не можем.

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О выходе новой модели Ear Stick начали говорить в начале этого года накануне презентации смартфона Nothing  Phone 1. По слухам, новый продукт должен был иметь много общего с дизайном Ear 1 — за исключением силиконовых вставок. Были предположения, что их анонсируют вместе с дебютным смартфоном Nothing – однако во время запуска Phone 1 о них не сказали не слова.

В пресс-релизе Nothing обещает, что наушники будут «легкие как перышко» с чрезвычайно удобным эргономичным дизайном, который адаптируется к ушам. Компания также хвастается «уникальным» чехлом для зарядки, вдохновлённым «классическими косметическими формами» и достаточно удобным, чтобы его можно было просто носить в кармане.

По словам Карла Пея, его мотивацией для запуска Nothing была индустрия потребительских технологий, которая «казалась устаревшей, лишенной воображения и наводненной гаджетами, которые кажутся очень одинаковыми». Поэтому производитель, каждый раз стремиться удивить именно оригинальным дизайном продукта.

Первый продукт Nothing — беспроводные наушники Ear 1 тоже отличились нестандартным чехлом для зарядки с прозрачной крышкой и поступили в продажу в августе 2021 года по цене 99 долларов. Продукт представили в белом и чёрном цветах, оснастили Bluetooth и ANC, а также 11,6-миллиметровыми динамиками. Среди плюсов модели — активное шумоподавление, беспроводная зарядка, водонепроницаемость IPX4. За наушники с подобными параметрами конкуренты Nothing просят от 150 до 300 долларов.

Касаемо стоимости, внешнего вида и функций новой модели Ear Stick никакой информации пока не опубликовано. Известно, что наушники должны выпустить в конце 2022 года.

Источник: The Verge


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