Ноутбук Google Pixelbook Go с необычной рельефной фактурой корпуса засветился на живых фотографиях
Накануне большой презентации Google в сеть просочились сведения о прототипе нового ноутбука Chromebook – Pixelbook Go. Также было опубликовано несколько фотографий этого устройства.
Согласно имеющейся информации, ноутбук Pixelbook Go содержит 13,3-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:9 и разрешением Full HD или 4K. Устройство может комплектоваться процессорами Intel Core m3, i5 или i7, оперативной памятью объёмом до 16 ГБ и накопителем ёмкостью до 256 ГБ. Среди прочих компонентов системы упоминаются два порта USB-C, 2-мегапиксельная фронтальная камера, разъём для подключения наушников и чип для обеспечения безопасности Titan C.
Ноутбук Pixelbook Go имеет необычную ребристую текстуру нижней части, которую можно описать как «что-то похожее на стиральную доску или поверхность собачьей пасти». Расцветка засветившегося устройства тоже не совсем привычная, она сочетает коралловый цвет с матовым покрытием.
Как ожидается, ноутбук Pixelbook Go будет представлен в следующую среду.
Источник: The Verge