Ноутбуки LG gram получили новые процессоры Intel Core Ultra 200V

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Компания LG презентовала на выставке IFA 2024 новый ультратонкий ноутбук LG Gram 16 Pro, оснащенный процессором Intel Core Ultra серии 200V (Lunar Lake). Это первый ноутбук LG с AI-процессором нового поколения.

Ноутбук LG Gram 16 Pro отличается чрезвычайно тонким корпусом толщиной 12,4 мм и легким весом — 1199 граммов. Несмотря на компактные размеры, устройство оснащено высококачественным дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 144 Гц.

Новый процессор Intel Core Ultra серии 200V (Lunar Lake) обеспечивает удивительную производительность для задач с искусственным интеллектом:

До 48 TOPS (триллионов операций в секунду) для нейронного процессора (NPU)

До 67 TOPS для графического процессора (GPU)

Общая производительность платформы для AI-задач достигает 120 TOPS

Благодаря таким характеристикам LG Gram 16 Pro квалифицируется как Copilot+ PC — устройство, оптимизированное для работы с передовыми AI-инструментами Microsoft.

LG подчеркивает, что новая модель эффективно справится с «расширенными функциями искусственного интеллекта, такими как помощники для повышения производительности, инструменты для создания текста и изображений, а также средства для совместной работы».

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LG планирует расширить линейку gram, добавив больше моделей с AI-процессорами после выпуска LG gram 16 Pro с Intel Core Ultra 200V. Это соответствует концепции компании «Affectionate Intelligence», которая стремится понять потребности клиентов и предложить уникальный опыт использования, выходящий за рамки традиционного AI.

Источник: IThome, Techpowerup

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Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.