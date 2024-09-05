Ноутбуки LG gram получили новые процессоры Intel Core Ultra 200V

Компания LG презентовала на выставке IFA 2024 новый ультратонкий ноутбук LG Gram 16 Pro, оснащенный процессором Intel Core Ultra серии 200V (Lunar Lake). Это первый ноутбук LG с AI-процессором нового поколения.
Ноутбук LG Gram 16 Pro отличается чрезвычайно тонким корпусом толщиной 12,4 мм и легким весом — 1199 граммов. Несмотря на компактные размеры, устройство оснащено высококачественным дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 144 Гц.
Новый процессор Intel Core Ultra серии 200V (Lunar Lake) обеспечивает удивительную производительность для задач с искусственным интеллектом:
- До 48 TOPS (триллионов операций в секунду) для нейронного процессора (NPU)
- До 67 TOPS для графического процессора (GPU)
- Общая производительность платформы для AI-задач достигает 120 TOPS
Благодаря таким характеристикам LG Gram 16 Pro квалифицируется как Copilot+ PC — устройство, оптимизированное для работы с передовыми AI-инструментами Microsoft.
LG подчеркивает, что новая модель эффективно справится с «расширенными функциями искусственного интеллекта, такими как помощники для повышения производительности, инструменты для создания текста и изображений, а также средства для совместной работы».
LG планирует расширить линейку gram, добавив больше моделей с AI-процессорами после выпуска LG gram 16 Pro с Intel Core Ultra 200V. Это соответствует концепции компании «Affectionate Intelligence», которая стремится понять потребности клиентов и предложить уникальный опыт использования, выходящий за рамки традиционного AI.
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Источник: IThome, Techpowerup
Компания LG Home Entertainment является признанным новатором в области телевизоров и аудиовидеосистем. LG предлагает улучшенный опыт домашних развлечений благодаря награжденным наградами OLED-телевизорам и телевизорам QNED LED на инновационной платформе WebOS Smart TV. Стремясь предоставить потребителям первоклассный пользовательский опыт, вся продукция LG для домашних развлечений разработана с учетом экологической устойчивости, начиная от производства и заканчивая утилизацией.
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