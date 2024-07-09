Искусственный интеллект никому не нужен — Copilot+ PC покупают по другой причине

Microsoft и Qualcomm вместе с партнерами недавно выпустили ноутбуки Copilot+ PC с функциями ИИ, которые якобы должны изменить правила игры. Однако Bloomberg рассказывает, что большинство владельцев покупали эти ноутбуки из-за долгого времени автономной работы, а не из-за ИИ.

Многие пользователи считают такие функции, как Copilot, а также Cocreator, Windows Studio Effects и Live Captions with Translation ненужными в повседневной жизни. А некоторые вообще могут стать вредными — Microsoft также отложила выпуск функции Recall из-за проблем конфиденциальности.

Однако ноутбуки на базе Snapdragon продемонстрировали хорошие продажи, причем ПК с Copilot+ AI собрали 20% мировых продаж ПК в течение недели запуска. Однако отраслевой аналитик Ави Грингарт считает, что большинство пользователей покупали эти ноутбуки из-за лучшего времени автономной работы, а не из-за ИИ.

Софтверные гиганты также не в восторге от возможностей ИИ на новых ноутбуках. Adobe, Salesforce и SentinelOne отклонили просьбу Microsoft настроить свои программы для использования встроенных NPU Copilot+ PC.

Ожидается, что только 3% ПК, проданных в этом году, будут иметь возможности искусственного интеллекта. Поэтому разработчики программ правы, когда не спешат приспосабливаться к ним. По оценкам, пройдет по крайней мере несколько лет, прежде чем компьютеры с действительно мощным искусственным интеллектом попадут в руки каждого пятого нового покупателя ПК. Даже к 2028 году лишь 40% новых компьютеров будут поддерживать ИИ.

Обычные потребители с большей вероятностью будут покупать компьютеры с искусственным интеллектом, особенно те, кто желает более длительного срока службы батареи и иметь привычную для них ОС Windows. Однако корпорации массово не будут переходить на Windows on Arm. Особенно те из них, которым нужны устаревшие программы.

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