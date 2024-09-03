Intel представила процессоры Core Ultra 200V Lunar Lake — энергоэффективные, с LPDDR5X-8533 и на 16% быстрее в играх, чем AMD HX 370

Intel официально запустила процессоры для ноутбуков Core Ultra 200V Lunar Lake. Компаний обещает энергоэффективность, преимущество 30% в производительности над конкурентами и ИИ.

Компания рассказывает о 50% снижении энергопотребления по сравнению с предыдущим поколением процессоров и, соответственно вдвое большую производительность на Вт. Это соответствует до 20,1 часа автономной работы ноутбука, — лучше, чем у Snapdragon X Elite от Qualcomm и новых чипов AMD Ryzen AI 300 Strix Point. Впрочем, Intel избежала сравнения с процессорами Apple.

Ноутбуки с Core Ultra 200V от партнеров Intel доступны для предварительного заказа, их поставки начнутся 24 сентября. Компания показала много ноутбуков и предоставила результаты собственных тестов. Ранее Intel уже поделилась деталями архитектуры Lunar Lake, а сейчас представила конфигурации конкретных процессоров.

Итак, процессоры Lunar Lake относятся к серии Core Ultra 200 с суффиксом V, который указывает на новую архитектуру. Это лишь пометка, которая никак не расшифровывается. В серию входят 9 чипов, все с 4 однопоточными производительными ядрами Lion Cove (4,5-5,1 ГГц) и 4 однопоточными энергоэффективными ядрами Skymont (3,5 ГГц или 3,8 ГГц). Процессоры имеют встроенную оперативную память LPDDR5X-8533 объемом 16 ГБ или 32 ГБ. Кэш LLC (L3) составляет 8 МБ или 12 МБ, но все чипы имеют новый сторонний кэш (Side Cache) 8 МБ (похож на системный кэш в процессорах ARM).

Процессоры имеют базовый TDP от 8 Вт до 17 Вт (флагманский Core Ultra 9 288V является единственной моделью с TDP от 17 Вт до 30 Вт). Однако максимальное потребление в режиме турбо составляет 37 Вт для всех.

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Интегрированные графические процессоры серии Intel Arc 100V базируются на архитектуре Xe2 и имеют 7 или 8 вычислительных блоков. Встроенные видеочипы работают на частотах от 1,85 ГГц до 2,05 ГГц. Частота влияет на производительность ИИ, которая составляет от 53 до 67 TOPS. Отдельный NPU имеет производительность 40, 47 или 48 TOPS. Общая максимальная производительность ИИ составляет 120 TOPS.

Процессоры Intel Core Ultra 200V поддерживают 5 линий PCIe 4.0 и 4 линии подключения PCIe 5.0, которые, скорее всего, будет использоваться в системах с дискретной видеокартой. Также есть поддержка до 6 портов USB 2 и 2 портов USB 3. В наличии встроенный Wi-Fi 7, 3 порта Thunderbolt 4 (нет, не TB5), Bluetooth 5.4 LE.

Intel заявляет об «исторической» энергоэффективности x86 — процессоры обеспечивают в 1,2 раза большую производительность на Вт, чем Qualcomm Snapdragon X Elite X1E-80-100, и в 2,29 раза больше, чем Meteor Lake Ultra 7 165H. Компания обещает до 2,2x лучшую энергоэффективность по сравнению с предыдущим поколением и до 50% меньшее потребление, чем у Meteor Lake, даже с учетом встроенной оперативной памяти.

Заявленные 20,1 часа автономной работы Core Ultra 7 268V в тесте UL Procyon Office Productivity и 10,7 часа при вызове Microsoft Teams. Это превосходит 18,4 и 12,7 часа автономной работы у процессоров Qualcomm Snapdragon X1E-80-100. Intel Core Ultra 9 288V опередил чип X1E-78-100 от Qualcomm на 4,5 часа и полчаса, соответственно. Также опередил AMD HX 370 на 3,9 часа и на 17 минут.

Intel уменьшила задержку памяти на 40% по сравнению с предыдущим поколением и на 30% по сравнению с AMD Strix Point. Задержка чипа Intel составляет всего 23 нс для трафика между ядрами E-core и 55 нс от ядра E-core до P-core. Для сравнения Intel утверждает, что задержка в чипах Qualcomm составляет от 150 до 180 нс. Компания утверждает, что совокупность архитектурных изменений дает Lunar Lake самые быстрые процессорные ядра на рынке с преимуществом от 20% до 64% в однопоточной производительности по сравнению с Qualcomm Snapdragon X Elite. Они также опережают AMD Strix Point HX370 от 3% до 33% в однопоточных задачах.

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Lunar Lake обеспечивает от 2,1 до 3,0 раз большую производительность на поток, чем ее процессоры Meteor Lake. Это приводит к совокупному повышению производительности от 6% до 22%, но только с восемью ядрами и потоками, по сравнению с 22 потоками Meteor Lake. Intel также предоставила кривую производительности на Вт, сравнивая производительность на разных уровнях мощности с конкурирующими чипами. Здесь можно увидеть единственное сравнение Apple M3.

Intel не упустила случая упрекнуть Qualcomm из-за проблем совместимости игр. Компания подчеркивает, что 23 игры не работают на Snapdragon X1E-84-100. Для тестирования Intel использовала 48 игр на средних настройках и в 1080p. Преимущество в игровой производительности над Qualcomm составляет 68%. Прирост в играх по сравнению с Meteor Lake составляет 31% и 16% по сравнению с AMD HX 370.

Не обошла Intel интеграцию поддержки XeSS в более 120 игр и то, что чипы Lunar Lake имеют тот же набор программных функций, что и ее десктопные видеокарты. Компания также заявляет об исключительной производительности трассировки лучей — на 30% большую чем у AMD HX 370 и Qualcomm Snapdragon X1E-78-100. Также компания очень много уделила внимания нюансам и производительности работы ИИ.

Источник: Tom`s Hardware

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