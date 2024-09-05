Asus представила ноутбуки Vivobook S 15, ProArt и ExpertBook на Intel Core Ultra 200V и Snapdragon X Plus

Asus анонсировала несколько новых ноутбуков для работы и создания контента на базе новых процессоров Intel и Qualcomm. Большинство из них являются Copilot+ PC.

Asus Vivobook S 15

Asus представляет новые ноутбуки Asus Vivobook S 15 и ProArt PZ13, которые работают на недавно анонсированном восьмиядерном процессоре Snapdragon X Plus. Компания отмечает, что эти новые Copilot+ PC будут доступны клиентам во всем мире.

Asus Vivobook S 15, «созданный для максимальной портативности», имеет тонкий цельнометаллический минималистичный корпус толщиной 14,7 мм и весит 1,42 кг. Аккумулятор емкостью 70 Вт*ч обеспечивает более 19 часов работы и поддерживает быструю зарядку Asus USB-C Easy Charge. Ноутбук имеет клавиатуру с подсветкой RGB и клавишей Copilot, а также большую сенсорную панель с поддержкой управления жестами. Он получил ИИ-приложение StoryCube для создателей контента.

Набор разъемов включает USB4, USB 3.2, HDMI 2.1 и слот microSD. Беспроводная сеть Wi-Fi 7 работает на скорости до 5,8 Гбит/с. Vivobook S 15 получил 15,6″ OLED-дисплей 3K 120 Гц Asus Lumina со 100% цветовой гаммой DCI-P3 и аудио Dolby Atmos.

Asus ProArt PZ13

Легкий ноутбук из отдельных частей ProArt PZ13 с весом 850 кг и толщиной 9 мм создан «для творчества в дороге». Поэтому он защищен от влаги и пыли на уровне IP52 и протестирован на прочность по военным стандартам.

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Ноутбук получил два порта USB4 и устройство для чтения SD-карт. Аккумулятор на 70 Вт*ч обеспечивает до 21 часа воспроизведения видео. Сенсорный экран 3K Asus Lumina OLED поддерживает ввод стилусом.

ProArt PZ13 имеет такие инструменты на основе искусственного интеллекта, как StoryCube для управления ресурсами и ProArt Creator Hub для оптимизации рабочих процессов. Он поставляется с шестимесячным членством в CapCut, что предлагает богатые функции редактирования видео для создателей контента.

Asus ExpertBook P5 Copilot+ PC

Также Asus анонсировала ноутбук для бизнеса ExpertBook P5 (P5405), который относится к Copilot+ PC. Он оснащен новым процессором Intel Core Ultra 200V. Ноутбук получил дисплей 2,5K 144 Гц и вес всего 1,29 кг.

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ExpertBook P5 имеет алюминиевый корпус «премиум-класса». Пространственная зона для мыши оптимизирует комфорт ее использования. Процессор охлаждает улучшенная система Asus ExpertCool.

Ноутбук оснащен Asus AI ExpertMeet, ИИ-помощником для улучшения видеоконференций. AI Meeting Minutes служит ассистентом во встречах. Функция AI Translated Subtitles обеспечивает перевод во время общения на разных языках и предоставляет «водяной знак» идентификации во время разговоров.

BIOS коммерческого класса, совместимый со стандартом NIST SP 800-155, обеспечивает защиту микропрограммы. Asus предлагает комплексную пятилетнюю поддержку обновлений BIOS и драйверов для лучшей защиты. Комплексный пакет услуг Asus Business Support включает ремонт на месте, техническую помощь и поддержку клиентов 24/7.

Asus ExpertBook P1

Asus анонсировала новую серию ноутбуков ExpertBook P1. Модели P1403 и P1503 работу в области экономики. Ноутбуки доступны с диагональю экрана 14″ или 15″ и с разрешением Full HD.

ExpertBook P1 весит всего 1,4 кг. Он оснащен процессором Intel Core i7 до 13-го поколения и предлагает до 1 ТБ памяти с поддержкой SSD RAID для улучшения скорости работы и до 64 ГБ оперативной памяти. Есть датчик отпечатков пальцев и чип TPM 2.0 для защиты конфиденциальности. BIOS ноутбука защищен от повреждения микропрограммы.

Ноутбук оснащен «полной линейкой» портов и разъемов, расположенных так, чтобы можно было свободно двигаться мышкой без помех от шнуров. Правая сторона устройства почти полностью свободна.

На Asus ExpertBook P1 установлено новое эксклюзивное приложение Asus AI ExpertMeet для улучшения качества видеоконференций, функцией AI Meeting Minutes и переводом с помощью ИИ. ExpertBook P1 обеспечивает безопасность встроенного программного обеспечения корпоративного уровня, которое соответствует требованиям целостности BIOS NIST.

Источники: Asus, TechPowerUp

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