Ноутбуки MSI на Computex 2023: тонкий Creator 17 HX Studio, Alpha 17 с Wi-Fi 7 (до 5,8 Гбит/с) и брендированный Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport

MSI продемонстрировала на выставке Computex 2023 несколько новых ноутбуков, включая Creator 17 HX Studio, Alpha 17, Prestige 16, Commercial 14 и Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport.

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Ноутбук MSI Creator 17 HX Studio получил награду Best Choice Award. Эта система оснащена процессором Intel 13-го поколения до Core i9 серии HX и сертифицирована NVIDIA Studio. Высокопродуктивные компоненты разместились в относительно тонком корпусе. Производитель называет эту модель самым тонким и мощным в мире ноутбуком Intel HX для творческих людей.

Обновленный ноутбук Alpha 17 выполнен на базе нового процессора AMD Ryzen 7045 HX Dragon Range и содержит графический процессор серии NVIDIA GeForce RTX 40 для ноутбуков. Также сообщается о наличии модуля Qualcomm FastConnect 7800 Wi-Fi 7, обеспечивающего скорость передачи данных до 5,8 Гбит/с с задержкой всего 2 мс. Ноутбук Alpha 17 оснащен экраном с разрешением QHD и частотой 240 Гц.

Бизнес-ноутбук Prestige 16 с 16-дюймовым дисплеем и корпусом из магниевого сплава весит 1,5 кг и получил награду Red Dot Product Design 2023. Устройство оснащено новейшим процессором Intel, сертифицировано Intel Evo и поддерживает зарядку 140 Вт PD3.1. В некоторых конфигурациях предлагается графический процессор серии NVIDIA GeForce RTX 40.

Еще одним представителем линейки бизнес-устройств MSI стал новый Commercial 14, оснащенный специальными решениями для предпринимателей. Речь идет о дополнительных системах безопасности, NFC, встроенном устройстве считывания смарт-карт. Они обеспечивают дополнительный уровень аутентификации и могут быть настроены при необходимости. Клавиатура этого ноутбука полностью изготовлена из переработанных материалов, а более 90% упаковки – из переработанной бумаги.

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Изюминкой новой линейки ноутбуков MSI называют модель Stealth 16 Mercedes-AMG Motorsport, созданную в сотрудничестве между MSI и Mercedes-AMG. Новинка имеет шасси из магниево-алюминиевого сплава, цвет Selenite Grey и эксклюзивный узор AMG Rhombuses, что должно ассоциироваться с гоночным автомобилем Mercedes-AMG. Система оснащена процессором Intel Core i9 13-го поколения, видеокартой серии NVIDIA GeForce RTX 40 для ноутбуков и OLED-экраном с разрешением до 4K и соотношением 16:10. В комплекте с ноутбуком поставляются специально разработанные аксессуары: игровая мышка, коврик для мыши, USB-накопитель, сумка, открытки и кабельные стяжки. На каждом аксессуаре изображены логотипы MSI и Mercedes-AMG Motorsport.