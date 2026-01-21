Nova Launcher возвращается с рекламой и дальнейшей поддержкой

Один из самых популярных сторонних лаунчеров для Android, Nova Launcher, который многие уже считали «мертвым», получил нового владельца и обещание дальнейшей поддержки. Впрочем, без ложки дегтя не обошлось — речь идет о возможном появлении рекламы.

На официальном сайте Nova Launcher шведская компания Instabridge сообщила, что приобрела приложение у предыдущего владельца — компании Branch. Сделка состоялась всего через несколько месяцев после того, как оригинального разработчика Nova, Кевина Барри, фактически отстранили от проекта. После сокращений в 2024 году он оставался единственным человеком, который работал над лаунчером, и даже планировал открыть код Nova. Хотя даже после этого Nova Launcher продолжал получать обновления.

Новый владелец заявляет, что Nova Launcher не закрывают и возвращают к активной жизни. Instabridge прямо говорит о своих первоочередных планах:

«Nova не закрывается. Наш немедленный фокус прост: поддерживать стабильность Nova, совместимость с современными версиями Android и активную разработку».

Компания также обещает собирать обратную связь от пользователей и быть «ответственным владельцем». Но в то же время Instabridge не скрывает очевидного: инвестиции должны работать и приносить доходы. Поэтому в бесплатной версии Nova Launcher могут появиться рекламные объявления. Это, по словам компании, нужно для создания «устойчивой бизнес-модели». В компании объясняют свою позицию так:

«Nova нуждается в устойчивой бизнес-модели для поддержки дальнейшей разработки и обслуживания. Мы рассматриваем различные варианты, включая платные уровни и другие подходы. Как многие уже ожидали, мы также оцениваем рекламные модели для бесплатной версии».

Instabridge добавляет, что если рекламу все же внедрят, платная версия Nova Prime останется полностью без нее. Ее цена составит $3,99 — ранее из-за ошибки она временно была значительно выше. Компания обещает не использовать навязчивые форматы и сохранить быструю и «чистую» работу приложения. В то же время в коде Nova уже появились компоненты для отслеживания рекламы — как от Google, так и от Facebook.

Что касается давних планов сделать Nova Launcher проектом с открытым кодом, новый владелец говорит, что эту возможность до сих пор «активно оценивают», но конкретных решений пока нет.

