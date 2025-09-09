Популярный Nova Launcher для Android закрывается: основатель и единственный разработчик уходит из компании

После того как в прошлом году почти все, кто работал над Nova Launcher для Android, были уволены, Кевин Барри уходит из материнской компании.

Основатель и единственный оставшийся разработчик программы, заявивил, что он ушел из Branch Metrics после того, как его попросили прекратить работу над проектом, и попытки сделать его открытым. Сейчас сайт Nova Launcher показывает ошибку 404, хотя лаунчер все еще доступен в Google Play.

«Привет всем, Я основатель и оригинальный разработчик Nova Launcher. В течение последнего года я был единственным, кто работал над Nova. Я хотел сообщить вам, что я покинул Branch и больше не имею отношения к Nova Launcher. В течение последних нескольких месяцев я готовил релиз Nova Launcher с открытым исходным кодом. Эта работа включала очистку кодовой базы, проверку лицензий, удаление или замену собственного кода и координацию с юридическим отделом для обеспечения надлежащего релиза. Когда Branch приобрела Nova в 2022 году, тогдашний ее генеральный директор и основатель Алекс Остин сделал несколько публичных обязательств перед сообществом относительно будущего Nova, включая заявления об открытом коде. Однако в конечном итоге меня попросили прекратить работу над Nova Launcher и разработкой открытого кода. Nova Launcher — это невероятный проект и имеет невероятное сообщество. Я благодарен за годы поддержки, отзывов и энтузиазма».

Алекс Остин, который обещал, что «код будет опубликован в открытом доступе и передан в руки сообщества», покинул Branch Metrics в 2023 году. Новое руководство, очевидно, не сдержало это обещание. Сейчас, когда Кевин Барри также официально ушел из компании, непонятно, получит ли Nova Launcher открытый код.

По мнению бывшего руководителя отдела по связям с клиентами Nova Клиффа Уэйда, которого уволили в 2024 году, Branch сейчас сфокусирована на другой деятельности и ее не интересует Nova Launcher. «Это просто какое-то приложение, которым они владеют, но больше не испытывают потребности в нем». Бывший работник не верит в разрешение со стороны компании на разработку лаунчера с открытым кодом.

Пользователи программы открыли петицию на change.org с требованием сделать проект открытым. Неизвестно, существуют ли какие-то юридические обязательства Branch Metrics по Nova Launcher, кроме публичных заявлений бывшего руководителя, которые приводит автор приложения.

Некоторые из журналистов, которые написали о закрытии Nova Launcher в различных изданиях, оказались его многолетними пользователями. Сравнительно легкий лаунчер позволяет гибкую кастомизацию вида Android и дает возможность не зависеть от странных эстетических экспериментов Гугл или производителей смартфонов. Автор этой новости тоже использовал Nova Launcher в течение более 10 лет для воплощения собственного взгляда на удобство и привлекательность пользовательского интерфейса, а также переноса собственных настроек вида на смартфоны разных производителей. Что делать? Использовать лаунчер пока возможно, а потом использовать APK — пока действия Google этому не помешают и будет сохраняться совместимость.

