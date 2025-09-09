Новости Софт 09.09.2025 comment views icon

Популярный Nova Launcher для Android закрывается: основатель и единственный разработчик уходит из компании

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Популярний Nova Launcher для Android закривається: засновник і єдиний розробник йде з компанії

После того как в прошлом году почти все, кто работал над Nova Launcher для Android, были уволены, Кевин Барри уходит из материнской компании.

Основатель и единственный оставшийся разработчик программы, заявивил, что он ушел из Branch Metrics после того, как его попросили прекратить работу над проектом, и попытки сделать его открытым. Сейчас сайт Nova Launcher показывает ошибку 404, хотя лаунчер все еще доступен в Google Play.

«Привет всем,

Я основатель и оригинальный разработчик Nova Launcher. В течение последнего года я был единственным, кто работал над Nova. Я хотел сообщить вам, что я покинул Branch и больше не имею отношения к Nova Launcher.

В течение последних нескольких месяцев я готовил релиз Nova Launcher с открытым исходным кодом. Эта работа включала очистку кодовой базы, проверку лицензий, удаление или замену собственного кода и координацию с юридическим отделом для обеспечения надлежащего релиза. Когда Branch приобрела Nova в 2022 году, тогдашний ее генеральный директор и основатель Алекс Остин сделал несколько публичных обязательств перед сообществом относительно будущего Nova, включая заявления об открытом коде. Однако в конечном итоге меня попросили прекратить работу над Nova Launcher и разработкой открытого кода.

Nova Launcher — это невероятный проект и имеет невероятное сообщество. Я благодарен за годы поддержки, отзывов и энтузиазма».

Алекс Остин, который обещал, что «код будет опубликован в открытом доступе и передан в руки сообщества», покинул Branch Metrics в 2023 году. Новое руководство, очевидно, не сдержало это обещание. Сейчас, когда Кевин Барри также официально ушел из компании, непонятно, получит ли Nova Launcher открытый код.

По мнению бывшего руководителя отдела по связям с клиентами Nova Клиффа Уэйда, которого уволили в 2024 году, Branch сейчас сфокусирована на другой деятельности и ее не интересует Nova Launcher. «Это просто какое-то приложение, которым они владеют, но больше не испытывают потребности в нем». Бывший работник не верит в разрешение со стороны компании на разработку лаунчера с открытым кодом.

Пользователи программы открыли петицию на change.org с требованием сделать проект открытым. Неизвестно, существуют ли какие-то юридические обязательства Branch Metrics по Nova Launcher, кроме публичных заявлений бывшего руководителя, которые приводит автор приложения.

Некоторые из журналистов, которые написали о закрытии Nova Launcher в различных изданиях, оказались его многолетними пользователями. Сравнительно легкий лаунчер позволяет гибкую кастомизацию вида Android и дает возможность не зависеть от странных эстетических экспериментов Гугл или производителей смартфонов. Автор этой новости тоже использовал Nova Launcher в течение более 10 лет для воплощения собственного взгляда на удобство и привлекательность пользовательского интерфейса, а также переноса собственных настроек вида на смартфоны разных производителей. Что делать? Использовать лаунчер пока возможно, а потом использовать APK — пока действия Google этому не помешают и будет сохраняться совместимость.

Источник: The Verge

Популярные новости

arrow left
arrow right
Цены и все цвета Google Pixel 10 и Apple iPhone 17 появились в сети
Первые покупатели Pixel 10 борются с беспроводной зарядкой: прерывания и низкая скорость
Redmi 15 и Redmi 15C уже в Украине: 6,9" дисплеи и большие батареи от 4 499 грн
Vivo Y400 5G появится в продаже 7 августа: защита IP69, 6000 мА-ч и 90 Вт зарядка за $250
Xiaomi Redmi Note 15 Pro+: живые фото и характеристики в преддверии запуска
Сердце «Железного человека»: Lenovo представила эффективный кулер для планшетов всего за $28
Google Pixel 10 Pro могут снимать 12-битное видео 4K RAW — как включить скрытую возможность
Samsung Galaxy Fold7 выдержал песок, огонь и сгибание значительно лучше предшественника
Много новых изображений Google Pixel 10, Watch 4 и Buds 2a — не только серые
Xiaomi показала Poco C85: 6000 мА-ч и 120 Гц за $110
Nothing выдала стоковые фото за сделанные Phone (3) и предоставила противоречивое объяснение
Samsung Galaxy Fold7, Flip7 и Watch8 уже в Украине: смартфоны стоят от 42 тыс. грн, часы стартуют с 15 тыс.
Huawei Mate XTs: вышел второй трехсегментный смартфон компании по цене от $2500
Первые живые фото Apple iPhone 17 Pro Apple iPhone 17 Pro
Обновлений ИИ хотят только 11% пользователей смартфонов: остальных интересует автономность, память, камера и цена
Фото Apple iPhone 17 Pro, цвета Air, базовой модели и приключения Dynamic Island в новых утечках
Нескучные обои: экран Google Pixel 10 почти из коробки показывает цветные полосы
Realme 15T представляет 6,6" AMOLED, Dimensity 6400 и 7000 мА-ч за $215
Google сэкономила на Pixel 10: базовые модели с 128 ГБ не получили быстрой памяти UFS 4.0
Представлен Vivo V60: тройная Zeiss камера, батарея 6500 мА-ч в тончайшем корпусе и цена от $425
Google Pixel 10 Pro: "каша" на первых образцах работы ИИ-режима 100x Pro Res Zoom
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить