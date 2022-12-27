«Нова пошта» меняет тарифы с 1 января: доставка документов за 55 грн, посылок по Украине — от 70 грн, бесплатный возврат товара и другое

«Нова пошта» сообщила об изменении тарифов на доставку с 1 января 2023 года. Необходимость пересмотра тарифов и их изменения в компании объяснили скачками цен на топливо и другими операционными расходами, в частности, закупкой генераторов и дополнительного необходимого оборудования для усиления связи.

Новые тарифы «Нова пошта» — главные изменения на 2023 год

Стоимость доставки в отделение и почтомат теперь будет рассчитываться одинаково (с мая услуга стоила 50 грн). Отменяется дополнительная плата за возврат товара отправителю после проверки в отделении, и теперь она будет бесплатной. Раньше это стоило 20 грн. Тариф на доставку документов в фирменном картонном конверте в отделение и почтомат

составит 55 грн. Раньше это стоило 45 гривен. Посылка между отделениями и почтоматами по городу: до 2 кг — 50 грн

до 10 кг — 80 грн

до 30 кг — 120 грн Посылка между отделениями и почтоматами по Украине: до 2 кг — 70 грн

до 10 кг — 100 грн

до 30 кг — 140 грн Доплата за доставку/забор курьером

• для отправок до 30 кг — +35 грн в тариф.

• за каждые 100 кг для отправлений свыше 30 кг – +100 грн в тариф.

Почему «Нова пошта» повышает стоимость услуг?

«Война не остановила Новую почту. Она открывает новые отделения, строит и восстанавливает разрушенные ракетами терминалы, оказывает современные услуги, мгновенно обеспечивает доставку посылок на освободившиеся территории». Новая почта за свой счет покупает генераторы, дополнительное оборудование для усиления связи, создает запасы топлива, чтобы отделения были пунктами несокрушимости, где независимо от наличия электричества принимают и выдают посылки, дают возможность клиентам подзарядить свои гаджеты.»

В последний раз «Нова пошта» вносила изменения в тарифы в конце мая 2022 года.

Дополнительно о новых тарифах можно узнать на сайте компании.