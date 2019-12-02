«Нова Пошта» расширяет проект по сбору вторсырья на все отделения в крупных городах





Во втором квартале этого года компания «Нова Пошта» запустила пилотный проект по сбору упаковки в своих отделениях. Клиенты 10 киевских отделений могли оставить коробки и другие упаковочные материалы в специальных боксах для сбора вторсырья.

В каждом отделении было установлено по три бокса. В одном собиралась бумага, картон и бумажный уплотнитель. Во втором — прозрачные стрейч- и пупырчатые плёнки, в третьем — пакеты и цветная стрейч-плёнка. В отделениях, где пилот не проводился, вторсырье, как и ранее, собирается сотрудниками и передаётся на дальнейшую переработку. При этом в компании считают пилотный проект очень успешным.

«Мы увеличили объёмы собранной макулатуры и полиэтилена на 153%. За три с половиной месяца в рамках пилотного проекта было собрано 4561 кг вторсырья на 10 отделениях. Около 80% всего собранного вторсырья — это бумага, гофрокартон и бумажный уплотнитель, а 20% — стрейч, пупырчатая пленка и пакеты», — заявил директор компании «Нова Пошта» Александр Бульба.

В результате, компания приняла решение расширить этот проект и на другие отделения. На первом этапе сбор вторсырья будет запущен во всех почтовых и грузовых отделениях Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Львова и Полтавы. В 2020 году компания изучит опыт масштабирования на города-миллионники и рассмотрит возможность его дальнейшего расширения на все остальные отделения компании.

Однако по сравнению с пилотным проектом были внесены изменения. В частности, принято решение оставить только два бокса: один для макулатуры и гофрокартона, и один для всего полиэтилена, без разделения на цветной и прозрачный. Более глубокую сортировку полиэтилена будут производить подрядчики, которые забирают у компании вторичное сырьё. Это сделано для упрощения процесса сортировки клиентами отделений «Нова Пошта».

В компании заявляют о своей приверженности экологическим программам и заботе об экологии. Отмечается, что при перевозке грузов и посылок используется только упаковка, которую можно сдать на вторичную переработку. С конца апреля в новой упаковке вместо пенопласта используется бумага вторичной переработки. В компании «Нова Пошта» налажен полный цикл сбора вторсырья — сбор происходит на терминалах и в отделениях, далее вторсырьё передается на переработку. Компания сотрудничает с более 20 украинскими подрядчиками и 10 месяцев 2019 года собрала почти 1300 тонн вторсырья, что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года.