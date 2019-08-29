«Нова Пошта» в тестовом режиме запускает услугу доставки в тот же день при помощи самолёта из «Неудержимых»

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Компания «Нова Пошта» запустила услугу быстрой доставки отправлений с помощью авиатранспорта. Первоначально доставка самолётом будет осуществляться между Киевом и Львовом. Позже перечень доступных направлений будет расширен.

«Нам очень важно обеспечивать клиентам быструю и качественную доставку, поэтому мы ищем для этого все инструменты. Сейчас первые рейсы делают по маршруту Киев-Львов-Киев. Для клиентов, чьи посылки и грузы приняли участие в тестовых полётах, цена доставки не изменится», — говорится в заявлении компании.

Вместе с тем, один из основателей компании «Нова Пошта» Владимир Поперешнюк, благодаря запуску услуги доставки самолётом клиенты смогут получать отправления в тот же день. В дальнейшем к перечню доступных направлений также планируется добавить Харьков, Днепр и Одессу. Кроме того, в планах компании – объединить города Западной, Восточной и Южной Украины доставкой на следующий день.

В компании отметили, что новая услуга ориентирована специально на тех клиентов, которым требуется срочность доставки. Стоимость услуги авиа доставки будет установлена позже, когда пройдёт тестовый период и окончательно определятся направления.

Добавим, для авиаперевозок компания «Нова Пошта» использует самолёт Ан-26 с бортовым номером UR-CSK. Его особенностью является специальная ливрея с изображением челюсти акулы в носовой части и черепа с вороном на хвосте. Она была создана для съемок воздушного судна в фильме «Неудержимые-3», в котором главные роли исполнили Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стейтем и Антонио Бандерас.

Источник: Facebook, Avianews