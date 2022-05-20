«Нова пошта» вносит значительные изменения в тарифы и условия предоставления услуг

Компания «Нова пошта» сообщила об изменении и упрощении тарифов на доставку, что призвано облегчить расчёт стоимости доставки. Так, компания снизила весовые градации в тарифе на доставку по Украине. Вместо 7 весовых категорий посылок будет 3 тарифа по весу:

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малая (до 2 кг) – 60 грн. При отправке одежды пользователь бесплатно получит пакеты на 0,5 кг, 1 кг или 2 кг.

средняя (до 10 кг) – 80 грн.

большая (до 30 кг) – 120 грн.

Теперь в тариф уже включена оценочная стоимость для посылок до 500 грн, так что дополнительно она начисляться не будет. Для посылок стоимостью свыше 500 грн оценочная стоимость по-прежнему будет считаться как 0,5% от стоимости посылки.

Стоимость доплаты за доставку посылок в сёла будет составлять 20 грн.

В то же время сообщается об уменьшении стоимости доставки посылок в почтомат на 10 грн. В дальнейшем эта услуга обойдется в 50 грн. По фиксированной цене можно будет отправлять документы и посылки вне зависимости от географии доставки. В почтомат можно отправить посылки весом до 20 кг.

Кроме того, стоимость отправки документов в фирменном конверте в отделение будет составлять 45 грн.

Еще одно изменение – если вы отправляете несколько посылок по одной экспресс-накладной, то доставка каждой из них увеличится на 10 грн. Посылка с максимальным весом – по базовому тарифу по Украине, остальные – по сниженному:

до 2 кг – 20 грн

до 10 кг – 40 грн

до 30 кг – 80 грн.

Кроме того, «Новая почта» упрощает тарифы доставки грузов:

Ранее клиенты платили за доставку грузов за 30 кг по базовому тарифу по Украине и дополнительно за каждый кг свыше 30 кг. Теперь клиент будет оплачивать тариф, формирующийся следующим образом: общий вес груза (в кг) умножается на стоимость 1 кг, которая зависит от зоны доставки (дальности конечного населённого пункта).

Компания отменяет расчёт стоимости доставки грузов по параметрам или крайним точкам упаковки посылки. Теперь стоимость за доставку будет начисляться исключительно с учётом фактического и объёмного веса самого груза и по-прежнему за аренду упаковочных материалов для перевозки груза (флэт-бокс, паллетные борта).

Последнее изменение – обновлены услуги хранения паллет, грузов, шин и дисков. Отныне увеличивается количество бесплатных дней хранения для паллетов с 2 до 3 календарных дней, не считая дня прибытия. Для грузов, автошин и автодисков количество дней хранения будет сокращено с 7 до 3, не считая дня прибытия. Эти изменения вносятся из-за ограниченной площади отделений и большого количества отправлений этого вида.

Новые тарифы «Нова пошта» вступят в силу с 23 мая 2022 года.