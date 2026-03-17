NVIDIA запускає еру роботаксі: BYD, Geely, Nissan та Uber вже підключилися

Автомобіль BYD

NVIDIA оголосила, що автовиробники BYD, Geely, Isuzu та Nissan інтегрують платформу NVIDIA DRIVE Hyperion для розробки автономних автомобілів рівня Level 4 (автомобіль може їхати повністю самостійно, без будь-якого втручання людини, але за певних умов, наприклад, в межах певних визначених зон).





Платформа NVIDIA DRIVE Hyperion

DRIVE Hyperion — це готова архітектура для серійного виробництва. Вона поєднує високопродуктивні обчислення, сучасні сенсори та мережі безпеки. Усе це працює як єдина система, яка дозволяє виробникам швидше проходити етапи тестування та виводити автономні авто на глобальний ринок.

До платформи також приєднуються сервіси перевезення:

Bolt

Grab

Lyft

TIER IV

Вони планують масштабувати власні проєкти роботаксі.





NVIDIA також розширила співпрацю з Uber. Компанії планують створити глобальний парк роботаксі у 28 ринках на чотирьох континентах до 2028 року. Перші автономні поїздки стартують уже в першій половині 2027 року. Вони охоплять Лос-Анджелес та Сан-Франциско. Цей крок фактично робить NVIDIA одним із ключових гравців у комерційному сегменті автономного транспорту.

Нова архітектура безпеки Halos OS та модель Alpamayo 1.5

Разом із платформою NVIDIA DRIVE Hyperion компанія також представила Halos OS — нову систему безпеки для автономних авто. Вона заснована на стандарті безпеки ASIL D та орієнтована на автопарки з ШІ. При цьому вона вже готова до використання у серійних автомобілях.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

Ще одна новинка — ШІ-модель для керування автомобілем Alpamayo 1.5. Вона здатна аналізувати відео з дороги, враховувати навігаційні дані та обробляти текстові запити. І на основі цього модель формує логіку руху автомобіля в реальному часі.

У поєднанні з симуляційною платформою NVIDIA Omniverse та технологією NuRec 3D розробники отримують інструменти для:

навчання автономних систем

тестування в складних сценаріях

масштабного вдосконалення безпеки

NVIDIA фактично пропонує готову екосистему для автономного транспорту — від апаратних рішень до ШІ та безпеки. Підключення великих автовиробників і запуск глобального парку роботаксі разом з Uber показують, що ринок автономного водіння переходить від експериментів до масштабного впровадження.

Джерело: hypebeast