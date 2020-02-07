Новая услуга ID-14 позволит молодым украинцам одновременно получать ID-паспорт с идентификационным кодом





Как отмечают в Минцифры, получение паспорта и регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (идентификационного кода) сейчас являются отдельными процедурами. Это означает, что подросткам и их родителям нужно дважды собирать документы и совершать визиты в две государственные инстанции: подразделение Государственной миграционной службы или ЦПАУ и в Государственную фискальной службы. А это вызывает потерю времени.

Чтобы упростить жизнь украинцам, Минцифры планирует оптимизировать этот процесс и трансформировать услугу. Новая услуга под названием ID-14 позволит одновременно получать оба документа.

Отмечается, что уже в скором времени 14-летние граждане Украины смогут получать паспорт и идентификационный код одновременно. Все эти персональные данные будут содержаться на ID-карте. Нужно только лично обратиться в территориальное подразделение Государственной миграционной службы или Центра предоставления административных услуг по месту жительства.

В ведомстве уточняют, что оформлять эту услугу нужно будет не позднее чем через месяц после достижения 14 лет. Забрать готовую ID-карту можно будет не позднее чем через 20 рабочих дней после обращения. Эта услуга будет бесплатной для всех, кто получает паспорт гражданина Украины впервые. Новая услуга ID-14 будет доступна уже в этом году, но точные сроки её запуска пока не уточняются.

Напоследок в Минцифры уточняют, что больше не будет необходимости получать отдельный бумажный документ с идентификационным кодом. Однако при желании всё же можно будет получить отдельный документ – номер учетной карточки налогоплательщика.

Источник: Facebook