Tesla на "автопилоте" FSD протаранила шлагбаум железнодорожного переезда

Вадим Карпусь

Tesla на "автопілоті" FSD протаранила шлагбаум залізничного переїзду — відео

В сети появилось новое видео, на котором электромобиль Tesla Model 3 в режиме Tesla Full Self-Driving (FSD) проезжает сквозь закрытые шлагбаумы железнодорожного переезда в районе West Covina вблизи Лос-Анджелес. Система не распознала барьеры и не попыталась затормозить.


Видео опубликовал пользователь Лауши Лю в соцсети Threads. На записи с видеорегистратора видно, как автомобиль движется в режиме FSD со скоростью примерно 37 км/ч. В этот момент шлагбаумы на переезде уже опустились, но автомобиль продолжил движение и врезался в них.

Барьеры находились примерно на уровне передних камер Tesla, поэтому сбой системы вызвал особое беспокойство. На видео видно, что система не показала признаков распознавания препятствия и не начала тормозить. Водитель также не вмешался вовремя, хотя судя по записи нажал на тормоза примерно в момент удара.

После появления видео пользователи активно обсуждают ситуацию. Часть комментаторов напомнила, что FSD — это система автономности уровня 2, которая требует постоянного контроля водителя. Другие раскритиковали Tesla за использование названия Full Self-Driving, если система не способна распознать даже шлагбаумы на железнодорожном переезде. Это название неоднократно становилось предметом критики, расследований регуляторных органов и судебных разбирательств.


Проблемы с переездами уже неоднократно фиксировались ранее. Журналисты NBC News собрали более 40 сообщений в соцсетях о подобных инцидентах с FSD. Они также пообщались с шестью владельцами Tesla, четверо из которых предоставили видеодоказательства.

В одном задокументированном случае в штате Пенсильвания автомобиль Tesla в режиме FSD выехал на рельсы, после чего его протаранил поезд. Водитель и пассажиры успели выйти из автомобиля до столкновения.

Из-за таких случаев сенаторы Эд Марки и Ричард Блументаль обратились в Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) с призывом начать официальное расследование поведения FSD на железнодорожных переездах.

Видео появилось именно в день, когда NHTSA ожидает от Tesla критически важные данные о нарушениях, связанных с FSD. Агентство начало расследование в октябре 2025 года, когда связало 58 инцидентов с работой системы, включая 14 аварий и 23 травмы.

К декабрю 2025 года количество зафиксированных нарушений возросло до 80 случаев. Данные поступили из 62 жалоб водителей, 14 отчетов Tesla и 4 сообщений в СМИ. Расследование охватывает примерно 2,88 млн автомобилей Tesla, оснащенных FSD.

Tesla уже дважды переносила дедлайн передачи данных — с 19 января на 23 февраля, а затем на 9 марта. Компания объяснила задержку тем, что имеет 8313 записей, требующих ручной проверки, и может обрабатывать только около 300 в день.

NHTSA требует подробной хронологии каждого инцидента — начиная за 30 секунд до события, с указанием версии FSD, предупреждений водителю и информации об авариях, травмах или гибели людей.

В последнее время подобные инциденты случаются все чаще. В феврале стало вирусным видео, где FSD пыталась направить Tesla в озеро, а в декабре владелец Tesla в Китае попал в лобовое столкновение во время стрима, демонстрируя работу системы. Еще раньше Cybertruck с FSD врезался в столб, а Tesla Model S сбила мотоциклиста.

При этом Tesla параллельно тестирует ограниченный сервис беспилотного такси Robotaxi в Остине, используя ту самую систему FSD, которая сейчас находится под федеральным расследованием.


Калифорния пытается запретить продажи Tesla в суде — из-за обманчивой рекламы Autopilot и FSD

Источник: electrek

