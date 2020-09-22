Новое приложение Xbox для Android позволит сохранять связь с играми и друзьями, удалённо работать с консолью





Корпорация Microsoft переработала с нуля приложение Xbox для Android. Новое приложение уже доступно в статусе бета-версии для смартфонов и планшетов. Основная цель состоит в том, чтобы предоставить игрокам унифицированный опыт на различных устройствах и позволить беспрепятственно управлять всеми доступными активностями и одновременно оставаться на связи.

Независимо от того, какое устройство использует игрок, он сможет оставаться на связи со всеми играми, в которые он играет, с друзьями, которых он заводит, и с сообществами, в которых он принимает участие. Так что новое приложение позволяет легко подключаться и общаться.

Как отмечают в Microsoft, друзья и участники будут оставаться на связи с пользователем в голосовом и текстовом чатах, даже если в этот момент они используют игровую консоль или компьютер. Новый унифицированный почтовый ящик для уведомлений в приложении Xbox на Android позволит просматривать и удалять уведомления прямо на смартфоне. Работа с уведомлениями синхронизируется на всех устройствах, так что пользователь не будет получать дублирующиеся уведомления при использовании консоли. Также доступна возможность отправки сообщений друзьям независимо от того, какое устройство они используют. Новая функция обмена упрощает обмен игровыми клипами и снимками экрана с консоли в социальных сетях и игровых сообществах.

Кроме того, в приложении будет доступен удалённый игровой процесс Xbox. Приложение Xbox позволит пользователям запечатлеть лучшие игровые моменты, а также записывать и делиться ими прямо из приложения. Наконец, приложение позволит работать с профилем, обновлять консоль через смартфон, активировать удалённое воспроизведение Xbox.

Источник: wccftech